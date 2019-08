Regìa affidata ad Allan e Tebaldi

“Non siamo per niente contenti della sconfitta in Irlanda. Ma ci sono cose buone da cui possiamo ripartire, e lavorare per migliorarci costantemente”. Parola di Conor O’Shea, ct dell’Italrugby, alla vigilia del secondo test-match di preparazione per i Mondiali giapponesi – avversario la Russia – in programma sabato a San Benedetto del Tronto (18.25, diretta Rai2). “Affrontiamo un avversario che fa della fisicità il suo punto di forza. Vogliamo portare a casa una vittoria, cercando di imporre il nostro il nostro ritmo: mantenendo il focus su di noi”, spiega l’allenatore irlandese, che ha ufficializzato la squadra che scenderà in campo prendendosi ancora un giorno di tempo per dire chi andrà in panchina.

Nel ruolo di estremo ritorna Hayward, mentre Minozzi – che reduce da un brutto infortunio si è ben espresso nell’incontro di Dublino di sabato scorso – va all’ala destra, libero di esprimere la sua proverbiale elettricità. Dall’altra parte, Bellini. In mezzo, due centri nati per giocare uno accanto all’altro: Campagnaro, Morisi. La mediana è quella titolare: Allan all’apertura, Tebaldi mediano di mischia.

Il ritorno di Sergio Parisse

In terza linea c’è il ritorno del capitano, l’infinito Sergio Parisse: ai lati, Jake polledri e Braam Steyn. Una seconda linea inedita, con Ruzza e Sisi, mentre in prima linea si rivedono Tiziano Pasquali, Luca Bigi – arrivato al cap numero 20 – e Andrea Lovotti.

Italia: Hayward – Minozzi, Campagnaro, Morisi, Bellini – Allan, Tebaldi – Parisse, Polledri, Steyn – Ruzza, Sisi – Pasquali, Bigi, Lovotti.