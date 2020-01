rugby

Azzurri senza lo storico capitano Parisse

– L’Italrugby del Sei Nazioni si appresta a spegnere le venti candeline. Al Salone d’Onore del Coni di Roma è stata presentata l’edizione 2020, al via il prossimo 1 febbraio, che vedrà per il ventesimo anno consecutivo la Nazionale azzurra ai nastri di partenza. Presenti, tra gli altri, il numero uno del Coni Giovanni Malagò, la sindaca Virginia Raggi, il presidente della Federazione italianaAlfredo Gavazzi e i vertici di Cattolica Assicurazioni. Nuovo ct, squadra ringiovanita e tante speranze. L’Italia si presenta così al torneo che finora ha riservato più delusioni che gioie, nonostante la girandola di tecnici – ben sei, di quattro diverse nazionalità, hanno preceduto Franco Smith – e l’entusiasmo che ha finora accompagnato la squadra.

L’auspicata svolta dovrà avvenire senza la guida dello storico capitano Sergio Parisse, che ha deciso di lasciare dopo cinque Mondiali e 142 presenze. La sua eredità viene raccolta da Luca Bigi, 28enne tallonatore delle Zebre. La prima sfida è comunque ritrovare il successo, che manca dal 2015, quando l’Italia vinse in Scozia, mentre l’ultima affermazione all’Olimpico risale al 2013. Sembra molto lontano quel 5 febbraio 2000, quando gli azzurri debuttarono nel Sei Nazioni, cogliendo una storica vittoria sulla Scozia campione in carica. Da allora il torneo è cresciuto e si è consolidato fino a diventare uno degli eventi più attesi e partecipati, ma l’Italia ora è chiamata cambiare marcia.



Esordio in trasferta contro il Galles



“E’ un Sei Nazioni nuovo a cominciare da queste bellissime divise che hanno i ragazzi e le ragazze, perché siamo orgogliosi anche della squadra femminile che sta riscontrando successo – ha affermato il presidente del Coni Malagò – C’è molta attesa e faccio i migliori auguri al nuovo commissario tecnico Franco Smith. Sono ottimista e lo sono oggi più che mai per questo meraviglioso sport che rimane al centro del nostro Paese e in particolare della città di Roma”. Gli azzurri esordiranno l’1 febbraio in Galles (ore 15.15) e poi giocheranno ancora in trasferta in Francia domenica 9 febbraio (ore 16) e in Irlanda sabato 7 marzo (ore 15.15). Due delle cinque partite sono in programma allo stadio Olimpico: sabato 22 febbraio (ore 15.15) con la Scozia e sabato 14 marzo (ore 17.45) con l’Inghilterra.



Smith: “Mi aspetto una squadra competitiva”

“Roma è orgogliosa di ospitare nuovamente il Sei Nazioni – ha sottolineato la sindaca Virginia Raggi – E’ gratificante sia perché il Sei Nazioni ha un livello altissimo sia perché Roma si conferma capitale dello sport. Il rugby ha dei valori portanti come il rispetto per gli avversari, in quanto la rivalità deve iniziare e finire in campo”. Il presidente della Fir Alfredo Gavazzi fa gli auguri alla squadra: “Si respira sempre un’aria particolare prima del Sei Nazioni. Abbiamo un gruppo di giovani estremamente competitivo. Vi faccio l’in bocca al lupo, siete la vetrina della nostra disciplina e del nostro mondo”. Ottimista il ct Smith: “Le squadre che ho allenato sono sempre andate oltre le loro capacità. Voglio vedere in campo un gruppo competitivo”.