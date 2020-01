La novità Cannone, il ritorno di Ceccarelli



L’Italrugby del sudafricano Franco Smith, allenatore a sorpresa degli azzurri dopo l’imprevisto addio di Conor O’Shea, si è data appuntamento per il primo raduno in vista del Sei Nazioni del 2020: il ct ha convocato 35 giocatori, che si prepareranno a Roma dal 19 al 26 gennaio. Tre esordienti e un paio di ritorni, molte conferme e qualche assenza annunciata: a partire dal Sergio Parisse, che con ogni probabilità rivedremo in campo solo all’Olimpico nell’ultimo match con l’Inghilterra (14 marzo) per l’addio alla Nazionale. Non c’è neppure un altro atleta che ha scritto la storia azzurra degli ultimi anni: Leonardo Ghiraldini, avrebbe dovuto chiudere la carriera con l’Italia nell’ultimo incontro dei mondiali giapponesi in programma ad ottobre con gli All Blacks. Ma il rinvio per il tifone Hagibis ha fatto saltare i piani, e chissà se il tallonatore avrà un’altra occasione.

La novità si chiama Niccolò Cannone, 21 anni, toscano di Firenze, 1,95 di altezza per 96 chili, giovane seconda linea del Petrarca Padova che gioca spesso col Benetton Treviso come permit player. Interessante anche il ritorno del pilone destro romano Pietro Ceccarelli (27), che attualmente veste la maglia dell’Edimburgo: la sua ultima presenza in azzurro risale a più di 2 anni fa, quando nel giugno 2017 venne schierato contro l’Australia a Brisbane. Si rivede anche Alberto Sgarbi (33), 29 presenze in Nazionale, imprescindibile tre-quarti centro della Benetton: non giocava in azzurro dall’estate 2014 (a Suva, con le Fiji).

Biondelli e Fischetti, largo ai giovani



Sedici atleti vestono la maglia delle Zebre, il club della Fir che sabato scorso ha vinto a Parigi con lo Stade Français in Challenge Cup schierando col numero 10 un altro esordiente, Michelangelo Biondelli, 21enne di Ferrara, apertura delle Fiamme Ore e permit player a Parma. Quindici sono del Benetton Treviso, sconfitto domenica dal Northampton in Champions. “Nella rosa abbiamo un mix di giocatori esperti e giovani che hanno voglia di affermarsi nel panorama rugbistico internazionale. Sarà fondamentale l’apporto di tutti sin dall’inizio in modo da preparare al meglio l’esordio in un torneo sempre più competitivo ed avvincente” ha spiegato Franco Smith.

Allan è il capitan futuro?

Dicono che il ct, arrivato in un primo tempo per occuparsi del gioco d’attacco e poi ritrovatosi col timone in mano dopo il frettoloso saluto di O’Shea, punti soprattutto sulla difesa e una ritrovata fiducia nella mischia ordinata. A questo proposito, molti scommettono sull’esordiente Fischetti (22 tra un paio di settimane) come pilone sinistro e Ceccarelli destro. Cannone ha talento ed entusiasmo, ma sarebbe imprudente affidarsi a troppi giovanissimi nel pacchetto. In mediana potrebbe essere il momento dell’inglese Braley in coppia con Allan, che molti scommettono indosserà la fascia di capitano. Dietro, è possibile che Smith decida di puntare all’ala su Sarto, mentre Minozzi nel ruolo di estremo sta facendo molto bene col suo club, i Wasp.

L’esordio col Galles a Cardiff

Domenica 26 gennaio l’Italia si trasferirà a Verona dove proseguirà la marcia di avvicinamento verso la prima giornata del Guinness Sei Nazioni 2020 in programma il 1 febbraio alle 15.15 (italiane) contro il Galles al Principality Stadium di Cardiff, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.

Piloni:

Pietro CECCARELLI (Edimburgo), Danilo FISCHETTI(Zebre, Andrea LOVOTTI (Zebre), Marco RICCIONI (Benetton Rugby), Giosuè ZILOCCHI (Zebre);

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre), Oliviero FABIANI (Zebre), Federico ZANI (Benetton);

Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton), Niccolò CANNONE (Argos Petrarca/Benetton), Federico RUZZA (Benetton), David SISI (Zebre), Alessandro ZANNI (Benetton);

Flanker/n.8

Marco LAZZARONI (Benetton), Giovanni LICATA (Zebre), Johan MEYER (Zebre), Sebastian NEGRI (Benetton), Jake POLLEDRI (Gloucester), Abraham STEYN (Benetton);

Mediani di mischia

Callum BRALEY (Gloucester), Guglielmo PALAZZANI (Zebre), Marcello VIOLI (Zebre);

Mediani di apertura

Tommaso ALLAN (Benetton), Carlo CANNA (Zebre);

Centri

Giulio BISEGNI (Zebre), Tommaso BONI (Zebre), Luca MORISI (Benetton), Alberto SGARBI (Benetton);

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre), Tommaso BENVENUTI (Benetton), Michelangelo BIONDELLI (Fiamme Oro Rugby/Zebre), Jayden HAYWARD (Benetton),

Matteo MINOZZI (Wasps), Edoardo PADOVANI (Zebre), Leonardo SARTO (Benetton).