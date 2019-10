Sabato a Toyota ci sono gli Al Blacks

I due ragazzini arriveranno nelle prossime ore in Giappone: Giosué Zilocchi, 22 anni di Fiorenzuola, Piacenza; Danilo Fischetti, 21 anni, di Genzano, Roma. Piloni. Il primo pesa 112 chili e ha 2 presenze in Nazionale, il secondo arriva a 108 chili ed è un esordiente. Entrambi delle Zebre. Sono stati chiamati dal ct Conor O’Shea a sostituire Simone Ferrari e Marco Riccioni, infortunatisi durante il match perduto l’altra sera col Sudafrica. Ferrari, maltrattato alla prima mischia dal pilone sinistro degli Springboks, Mtawarira detto ‘The Beast’, soffre di una “lesione distrattiva di 2° al muscolo semitendinoso della coscia destra: insomma, cammina con difficoltà. Riccioni invece ha una “contusione toracica con sospetta lesione cartilaginea” non visibile agli esami diagnostici eseguiti: si è fatto male cercando di placcare quel gigante cattivo di Ezebeth.

La coppia di giovani piloni scenderà in campo a Toyota sabato prossimo, nell’incontro con la Nuova Zelanda con cui gli azzurri si congederanno da questi mondiali giapponesi: Zilocchi conosce già i compagni di squadra per aver fatto tuttala preparazione estiva con loro, aveva esordito in Nazionale proprio un anno fa qui in Giappone; Fischetti aveva partecipato al raduno azzurro autunnale dello scorso anno. Dovrebbero arrivare a Toyota domani sera. Per Parisse & C., a Toyota dalla tarda mattinata, è stata una giornata di palestra e fisioterpia.

Lovotti e Quaglio interrogati domani



Adrea Lovotti e Nicola Quaglio, protagonisti in negativo di quell’assurdo placcaggio ribaltato su Vermeulen, saranno ascoltati dalla Commissione Disciplinare di World Rugby. Lovotti si è preso un cartellino rosso, Quaglio è stato citato dal citing commissioner scozzese John Montgomery. Saranno ascoltati domani a Tokio a mezzogiorno (ora giapponese) da un panel presieduto dall’inglese James Dingerman, dal gallese Olly Kohn e dall’ex allenatore scozzese Frank Hadden.