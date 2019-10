Il raziocinio del Galles contro il funambolismo di sfondamento delle Fiji. Finisce 29-17 con quattro mete del Galles (tre di Adams e una di Williams) e tre delle Fiji (Tuisova, Murimurivalo, e tecnica): britannici ai quarti. A governare tutto non l’arbitro francese Jerome Garcès, ma un signore neozelandese, Ben Skeen, chiuso in una stanza dello stadio davanti a decine di schermi: il Television match official, il famoso Tmo. Ieri la sua presenza si è fatta sentire molto, chiamato in causa nove volte e di cui una addirittura per vedere due episodi diversi della stessa azione. Più interventi del Tmo si traduce in più cartellini, sia gialli che rossi. Si sa che i figiani non sono maestri di disciplina anche per una certa esuberanza nel contatto, ma già alla fine del primo tempo Carcès aveva mandato fuori per 10 minuti due giocatori delle Fiji (Cavubati e Kunatani) e uno del Galles (Owens) tutti su segnalazione del Tmo. A loro, nella ripresa, si è aggiunto il gallese James Davies, giallo senza passare dal Tmo.

A ben vedere l’unica fase di gioco dove sarebbe interessante il punto di vista del Television match official è la mischia ordinata, dove le linee di spinta irregolari potrebbero essere inquadrate dalla spidercam, la telecamera appesa ai cavi che fa vedere il campo anche da posizione zenitale. Detto questo alla fine anche il pubblico si è spazientito e ha iniziato a fischiare quando l’arbitro restava indeciso sul da farsi. Anche perché ogni volta il gioco si ferma per almeno due minuti, la tensione scema, il ritmo rallenta. Viene da chiedersi che ci facciano in campo i segnalinee, ma nel rugby, come si sa, dell’arbitro non si parla. E allora parliamo della partita che permette al Galles di andare primo a 14 punti con un incontro (Uruguay) ancora da giocare, il primo posto significa schivare l’Inghilterra ai quarti.



Josh Adams ha segnato tre mete, un record che gli è valso il titolo di man of the match. Tre mete oggi le ha segnate anche lo scozzese Horne nel 61-0 con cui la Scozia ha liquidato la Russia (niente interferenza del temuto tifone Hagibis). Le mete più belle la terza di Adams su incursione di Jonathan Davies, delizioso sottomano ad Adams che in tuffo raggiunge la linea (Tmo chiamato per conferma, fra i fischi). Bella anche l’azione che ha portato il Galles alla meta del bonus con Moriarty pronto a recuperare un pallone, perderlo indietro, Gareth Davies che lo strappa in corsa dal prato, rotola fra due avversari si rialza conquista il vantaggio e serve l’estremo Williams. Tanti applausi ai figiani colpevoli come sempre di preferire lo spettacolo alla sostanza, belli da vedere, ma non certo da allenare, nessuno invidia il loro ct John McKee.