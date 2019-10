Parisse: “Loro aggressivi, Kolbe super”

“Sono distrutto”, ammette Conor O’Shea dopo la sconfitta con il Sudafrica, ko che mette fine al sogno quarti dell’Italia. “Il Sudafrica era più forte, ma all’inizio della ripresa l’espulsione di Lovotti ha chiuso la partita”. Secondo il ct dell’Italia, e nonostante la netta supremazia degli avversari, fino a quel momento non era ancora finita. “Sul 17-3 potevamo segnare una meta, mettere qualche dubbio nella testa dei sudafricani”. Invece. “Non so cosa sia passato nella testa di ‘Lovo’. Forse non lo sa neppure lui. Di certo, in questo momento sta peggio di noi”. E’ dura, continua a ripetere. “Ora dobbiamo pensare all’incontro con gli All Blacks di sabato prossimo: ci sono molti infortunati”. Ferrari e Riccioni tornano a casa. Con Lovotti squalificato, per il match del 12 ottobre mancheranno 3 piloni: arriveranno rinforzi dall’Italia? “Questo è un gruppo unito e coraggioso. I placcaggi nel finale di Braley e Hayward mi hanno emozionato”.

Sì, ma non si può giustificare il disastro di Shizuoka con un cartellino rosso. “Per sperare di fare l’impresa avremmo dovuto fare una partita perfetta. Non è successo”. Sergio Parisse ha l’aria triste. Ragionevolmente si poteva davvero pensare di battere questo Sudafrica? “Loro stanno giocando un grande rugby. Ma ogni partita ha una storia a sé. Oggi ci hanno messo subito in difficoltà con gli avanzamenti, e noi non siamo stati in grado di fermarli. Hanno fatto dell’aggressività l’arma vincente, in difesa non siamo andati a placcarli abbastanza basso: eravamo troppo alti in alcune occasioni e ne hanno approfittato per avanzare palla in mano. Abbiamo concesso tante rimesse laterali nei nostri 22”. Non doveva andare così, spiega. “Il piano era quello di usare i calci per tenerli lontano, evitare le touche. Ma abbiamo commesso dei falli e loro ne hanno approfittato per guadagnare terreno al piede. Nonostante tutto, all’inizio del 2° tempo eravamo ancora lì: e una meta, o anche solo 3 punti (Barnes aveva fischiato una facile punizione, ndr) ci avrebbero rimesso in partita”. Bisogna cogliere il momento, dice. Non cerchiamo alibi, ma quel rosso in quel momento ci ha tagliato le gambe. La partita era ancora lunga, i Boks – Kolbe straordinario – sono una grandissima squadra”.

Erasmus: “Abbiamo annientato l’Italia”

Rassie Erasmus, il tecnico del Sudafrica, è felice: “Volevamo annientare l’Italia fisicamente. Imporci. Avevo chiesto ai ragazzi una grande prestazione, ed è arrivata. Forti nelle maul, nei punti di incontro, in difesa. Gran bella partita”. Affrontata con un po’ di preoccupazione, confessa. “Era un match dentro o fuori. C’era tensione, all’inizio. Ma le cose sono andate per il meglio”.