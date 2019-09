FUKUOKA – Con Sergio Parisse in tribuna, la terza linea azzurra è stata protagonista di una prestazione impeccabile contro il Canada. E ora che succede con l’iconico capitano dell’Italrugby? Conor O’Shea rimanda la risposta ai prossimi giorni. Ne mancano 8 al decisivo match col Sudafrica. Il ct della Nazionale preferisce concentrarsi sulla prestazione odierna. “Sono contento di tutti, abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo: vincere le prime due partite in quattro giorni con il bonus. La gestione del gruppo da parte di Dean Budd in questi giorni è stata ottima. Rispetto alla Namibia, siamo stati più concreti e precisi nell’esecuzione. Due partite in quattro giorni non sono difficili solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. Siamo felici e adesso vogliamo avere una bella serata tutti insieme, per poi preparare al meglio la prossima gara contro il Sudafrica. Sono orgoglioso della squadra”.

O’Shea: “Da domani si pensa agli Springboks”

Quattro anni fa, ai Mondiali di Inghilterra, l’Italia superò il Canada col punteggio di 23-18. “Penso che rispetto ad allora siano stati fatti passi in avanti. Adesso vogliamo mostrare il nostro massimo livello nelle prossime due partite”, spiega O’Shea. “Sul 17-0 il Canada ci ha messo sotto pressione, ma i ragazzi sapevano cosa fare. Abbiamo faticato nei secondi venti minuti della ripresa, però avevamo più potenza fisica e l’abbiamo sfruttata nel migliore dei modi. Da domani inizieremo a pensare agli Springboks. C’è molta competizione alle spalle di questo gruppo, che rappresenterà il futuro della Nazionale. Ora viviamo il presente e il nostro futuro si chiama Sudafrica”.

Budd, che capitano: “Il gruppo viene prima”

Il ct ha avuto belle parole anche per Matteo Minozzi: “Prima della partita gli ho ricordato che un anno fa ero andato a casa sua dopo la prima operazione: aveva avuto un brutto infortunio, e ora è fantastico averlo di nuovo in campo. Ha testa e mentalità diversa, rispetto ad allora, e sono felice per lui”. Emozionato e felice per la vittoria anche Dean Budd: “Prima della partita ho ricordato ai ragazzi di mantenere il focus su ciò che abbiamo sviluppato in allenamento, e andare sempre avanti come squadra. C’è tanta qualità in questo gruppo: giorno dopo giorno abbiamo sempre più confidenza nei nostri mezzi. I gradi di capitano? Questa partita per me ha un valore ancora più grande, ma il gruppo viene sempre prima”.

L’Inghilterra travolge gli Usa

L’Inghilterra ha travolto a Kobe gli Usa (45-7) nel 2° turno dei mondiali, poule C : 7 mete a una – proprio come l’Italia – per i ragazzi di Eddie Jones, andati a segno 2 volte con Cokanasiga, poi Ford, Billy Vunipola, Cowan-Dickie, McConnochie, Ludlam, più 4 trasformazioni di Ford. Per gli statunitensi meta di Campbell trasformata da MacGinty. Inghilterra in testa al girone con 10 punti, poi la Francia con 4, Argentina 1, Usa e Tonga 0.





