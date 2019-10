Fischetti, Zilocchi e la mischia no-contest

La mattina un po’ di palestra e poi sul campo. Ma niente palla ovale, o quasi. Il programma degli azzurri, in vista dell’incontro con gli All Blacks di sabato prossimo, prevedeva una tranquilla riattivazione muscolare. E allora un po’ di calcio, ancora il fresbee, poi una sorta di tennis a metà: con un giocatore che impugna la racchetta e colpisce le palline che altri due compagni devono prendere al volo. Serve a riprendere attenzione e coordinazione muscolare. Certo, con la nuova Zelanda ci vorrà molto di più: da domani Parisse & C. faranno sul serio, provando schemi con un’opposizione di cui faranno stabilmente parte Lovotti e Quaglio, squalificati per tre settimane ma rimasti col gruppo per dare sostegno. Oggi si sono allenati anche i due sostituti degli infortunati Ferrari e Riccioni, arrivati in tutta fretta dall’Italia: Giosuè Fischetti e Danilo Zilocchi, i piloni ragazzini. Eccezionalmente, proprio per loro – c’erano da provare i movimenti nelle rimesse laterali – per qualche minuto si è utilizzata la palla ovale. La sensazione è quella di un gruppo molto unito ma ancora frastornato per sconfitta di Shizuoka con Springboks, e forse un po’ stanco dopo 3 mesi di preparazione e 3 incontri giocati.

Fischetti e Zilocchi esordiranno nei mondiali proprio contro i campioni in carica. Giampiero De Carli, allenatore della mischia azzurra, è fiducioso. “Col Sudafrica, dopo aver perso due piloni per incidente, siamo stati costretti a giocare le mischie no-contest. Abbiamo lavorato tutta la settimana con un determinato tipo di gioco che non comprendeva questa eventualità”. Adesso varrà la pena di pensarci sul serio. “Il nostro pacchetto di mischia è competitivo. In rosa abbiamo atleti validi che sapranno mostrare il proprio valore in campo, oltre ai due nuovi arrivati Zilocchi e Fischetti che ci daranno una mano sia con le loro qualità, sia con la loro voglia di mettersi in gioco in una partita importante come quella contro gli All Blacks. Sarà importante avere una grande concentrazione durante la settimana”.

Ruzza: “All Blacks, un sogno affrontarli”

Federico Ruzza è uno degli avanti su cui scommette De Carli. “Chi non vorrebbe, almeno una volta nella vita, giocare contro gli All Blacks? Il confronto è stimolante e naturalmente spero, come tutti i miei compagni, di essere sabato sul terreno di gioco. Non vediamo l’ora di scendere in campo”, confessa la seconda linea.