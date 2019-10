Un secolo e passa di battaglie

Nella guerra tra i due mondi, la sola certezza è che domani in Giappone non si faranno prigionieri. Il risultato è quasi un dettaglio. E’ tempo di quarti di finale, ai mondiali di rugby: l’Inghilterra affronta l’Australia ad Oita (ore 9.15 italiane), e 3 ore più tardi dopo l’Irlanda si scontra a Tokyo con la Nuova Zelanda (entrambi i match in diretta su Rai Sport). Che sfide sportive. Impossibile o quasi, fare pronostici. Il giorno dopo toccherà al Galles affrontare la Francia, quindi Giappone-Sudafrica. Un mese fa, quando questa storia ovale è cominciata, dicevano che sarebbe stato il torneo più equilibrato ed emozionante di sempre: mai pronostico è stato più azzeccato.

Si comincia con un confronto antico, che va oltre i confini sportivi: tra Inghilterra e Australia è una lunga storia rugbistica cominciata 110 anni fa al Rectory Ground di Blackheath. Da allora 50 incontri e indovinate un po’? L’Inghilterra ne ha vinti 24, i Wallabies 25 e un pari. L’ultima volta è successo un anno fa nel Tempio londinese di Twickenham, coi padroni di casa largamente davanti (37-18), ma sono già 6 volte consecutive che i ragazzi in maglia bianca hanno la meglio. Il successo più importante resta quello di Sidney nel 2003, finale della Coppa del Mondo in casa dei canguri e Jonny Wilkinson che tira fuori dal cilindro il drop vincente nei tempi supplementari.

Due allenatori molto Special One



Eddie Jones e Michael Cheika: i rispettivi ct hanno due caratterini che potrebbero tranquillamente rivaleggiare con Mourinho. Entrambi avrebbero potuto timonare l’Italia negli ultimi anni, ma poi è andata diversamente. L’Inghilterra di Jones è una equilibrata macchina da guerra, uno straordinario investimento di talenti e denaro (coi soli membri dello staff ci si potrebbe riempire metà dello stadio) sempre in attesa di esprimersi: in Giappone sarà la volta buona? L’Australia di Cheika è condannata ad essere una metamorfosi ambulante, un rebus di muscoli e idee sulla corda di un equilibrista: i canguri possono battere gli All Blacks come nell’ultimo test del Championship, e poi soffrire coi dilettanti dell’Uruguay. Esemplare la scelta di schierare Petaia, un diciannovenne, nel ruolo di secondo centro. Che scommessa. Il XV della Rosa è leggermente favorito, anche perché – grazie al tifone Hagibis – ha potuto riposare una settimana di più.

La maschera degli All Blacks

Eternamente condannati al ruolo di favoriti, gli All Blacks prima dei Mondiali avevano – relativamente – deluso. Però a Repubblica lo avevano spiegato bene, sia John Kirwan che Vittorio Munari: “Si stanno nascondendo. Hanno già pronto un piano B”. Infatti. Aggrediti nel match d’esordio dagli Springboks fin quasi ad essere brutalizzati nella prima mezz’ora, i neozelandesi hanno saputo usare la forza dei loro avversari come un campione di arti marziali: alla fine stravincendo. Nessuno meglio di loro sa variare il gioco e adattarsi all’avversario. Nessuno. Tranne forse l’Irlanda.

Sexton, la speranza Verde



Delle ultime 3 partite coi Blacks, i Verdi ne hanno vinte 2. Però nell’incontro col Giappone si sono fatti prendere di sorpresa, e non hanno troppo brillato nella prima fase del torneo. Qualcuno sostiene che sia un indice di successo. La differenza con la Nuova Zelanda sta anche nel tifone, sempre lui: gli irlandesi (a differenza degli altri) hanno giocato l’ultimo match della poule, perdendo il preziosissimo centro Bundee Aki. Una chiave della partita sarà il duello tra le aperture: Jonathan Sexton con i ragazzi di Joe Schmidt, il maori Richard Mo’unga per i Tutti Neri, che però nelle fasi dinamiche finiscono per raddoppiare il ruolo con Barrett. Sulla carta, Inghilterra e Nuova Zelanda sembrano leggermente davanti alle altre: ma sarà una guerra (sportiva), e in guerra può accadere di tutto.