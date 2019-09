O’Shea: “Imporre il nostro gioco”

FUKUOKA – È un’altra Italia, quella che giovedì alle 16.45 locali (9.45 italiane, diretta Rai2) affronterà il Canada all’Hakatanamori Stadium di Fukuoka nel secondo incontro valido per i Mondiali di rugby, girone B. Dieci cambi, niente Parisse, torna Campagnaro e la regia viene affidata a Braley: sarà una squadra molto anglofona, con 8 giocatori su 15 formatisi all’estero.

“Contro la Namibia abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato. Il prossimo passo si chiama Canada, e abbiamo solo la partita di giovedì in testa. Loro sono al primo match e vorranno partire col piede giusto. Noi vogliamo imporre il nostro gioco e portare a casa un risultato importante”, dice Conor O’Shea, ct della Nazionale.

Parisse a riposo o è una bocciatura?

L’assenza di Sergio Parisse – 36 anni, alla sua quinta Coppa del Mondo – rientra nel previsto turnover o è una bocciatura per l’iconico capitano azzurro, oggetto di molte critiche al termine del match giocato con la Namibia? Ad Osaka domenica scorsa il numero 8 ha commesso qualche errore nella gestione dell’ovale, ma oltre ad essere indispensabile nelle rimesse laterali rimane un punto di riferimento per il gruppo azzurro: è molto probabile che O’Shea lo voglia far riposare in vista del delicatissimo incontro del 4 ottobre col Sudafrica. Nel frattempo, indosserà la sua maglia Braam Steyn.

Questa Nazionale parla inglese

Impressiona il numero degli azzurri di origine straniera: dal 4 al 10, sono tutti atleti cresciuti rugbisticamente lontano dall’Italia. In mischia, poi: tre inglesi (Sisi, Polledri, Negri), un sudafricano (Steyn) e un neozelandese che indosserà anche la fascia di capitano (Budd). Per il nostro movimento, che negli ultimi anni ha tanto investito nel settore giovanile – è indirettamente una pesante sconfitta.

Torna Campagnaro, Minozzi estremo

In prima linea viene confermato Bigi, con a fianco Lovotti e Riccioni. La mediana è affidata a Callum Braley e all’apertura Allan, che 4 giorni fa non ha certo entusiasmato (imperdonabile una meta mancata quando si era 3 contro uno). E’ una sorpresa Hayward schierato primo centro, accanto a Michele Campagnaro: il neozelandese cede il ruolo di estremo a Minozzi. Alle ali, Benvenuti e Bisegni. In panchina troveranno spazio Zani, Quaglio, Riccioni, Ruzza, Mbandà, Palazzani, Canna e Bellini, tutti scesi in campo nel match inaugurale ad eccezione del tallonatore.

Budd capitano: “Che emozione”

“La partita contro la Namibia ora fa parte del passato. Vogliamo mostrare il nostro vero valore contro il Canada e conquistare il secondo obiettivo che ci siamo prefissati. Gradi di capitano? Sempre una emozione, ma al Mondiale ha un sapore particolare”, racconta Dean Budd.

I dilettanti del Canada, 22° nel ranking

Il Canada è attualmente 22° nel ranking mondiale (dietro c’è solo la Namibia): i giocatori sono quasi tutti dei dilettanti. Nove i precedenti tra le due squadre con 7 vittorie per gli azzurri. Ai Mondiale del 2015 l’Italia ribaltò il passivo iniziale riuscendo a battere la squadra guidata dall’attuale allenatore del Benetton, Kieran Crowley, per 23-18. L’ultimo incontro è del giugno 2016, durante il primo tour estivo dell’Italia targata O’Shea: in Canada vinsero gli azzurri 20-18. Arbitro del match sarà il gallese Nigel Owens che dirigerà un incontro dell’Italrugby per l’undicesima volta.

Italia: Minozzi – Benvenuti, Campagnaro, Hayward, Bisegni – Allan, Braley – Steyn, Polledri, Negri – Budd, Sisi – Ferrari, Bigi, Lovotti. A disposizione: Zani, Quaglio Riccioni, Ruzza, Mbandà, Palazzani, Canna, Bellini.