Rugby, Mondiali: Galles, festa per quindicimila. Stesa la Georgia nello stadio più bello

TOYOTA – Lo stadio di Toyota è un enorme carapace, quasi un’astronave di Guerre Stellari, con il tetto a soffietto che all’occorrenza si chiude. Lo stadio dove ogni squadra vorrebbe giocare e ogni spettatore andare perché sei come sospeso sul campo, senti le voci dei giocatori anche dall’ultima fila della tribuna più alta. I gallesi dovevano saperlo che qui lo spettacolo è grandioso perché sono venuti in 15mila a seguire la loro squadra. Quindicimila maglie rosse sugli spalti, una transumanza, il Giappone non è dietro l’angolo. E la squadra di Gatland ripaga i suoi tifosi battendo 43-14 una Georgia coriacea che si affida al pack per segnare e resistere quando gli amaranto restano in 14 per un giallo al neo entrato Bregvadze.

Il Galles dopo aver chiuso il primo tempo sul 29 a zero grazie alle mete di Davies, Tipuric, Adams e Liam Williams (nell’azione più bella della partita), per tutto il secondo tempo passeggia lasciando spazio ai georgiani che al 43′ vanno in meta con un’azione del pack da touche con il tallonatore Mamukashvili. Rimasti in quattordici riescono anche a trascinare via la mischia avversaria. Suona un campanello d’allarme e al 65′ i gallesi si risvegliano. Apertura fino a North che calcia a seguire per Tomos Williams che segna, 36-7. Pochi minuti prima né arbitro né guardalinee avevano battuto ciglio, né chiesto il Tmo, su una chiara ostruzione su North che cercava di prendere un pallone al volo. Ma allora a che servono venti telecamere?

Passano due minuti e il pilone Chilachava porta i suoi oltre la linea di meta gallese dopo un ripetuto raccogli e vai. 36-14. La Georgia ci crede potrebbe segnare un’altra meta se una palla di recupero non finisse fra le mani di un pilone, Gochichashvili, volenteroso, ma non veloce. Lo stadio a questo punto sceglie da che parte stare e intona un “Georgia, Georgia” da brividi. Il Galles si risveglia al 75′ con numeri di alta scuola di Tamos Williams che con tre cambi di direzione mette fuori uso mezza difesa e poi rende il favore a North che placcato arriva in meta. Halfpenny trasforma 43-14. Ora ci sarà chi ritirerà fuori la storia della Georgia meglio dell’Italia nel Sei Nazioni. Lo scorso anno gli azzurri hanno battuto i georgiani 28-17, ma vista l’Italia di ieri non sappiamo se rigiocando oggi il risultato sarebbe lo stesso. Finisce con i gallesi che si inchinano alle tribune, e i georgiani che escono fra gli applausi. Speriamo sia così anche per gli azzurri quando verranno qui ad affrontare gli All Blacks il 12 ottobre. Con Galles-Georgia si chiude il primo turno, domani si ricomincia con Russia-Samoa.







Fonte