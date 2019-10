Fiducia all’iconico Parisse

Fiducia a capitan Parisse e alla mischia che ha travolto il Canada, con qualche aggiustamento nei trequarti e ampia maggioranza trevigiana: è una squadra un poco più “italiana” – l’iconico numero 8, e Tebaldi che in regìa prende il posto di Braley – quella che venerdì a Shizuoka (ore 11.45, diretta Rai2) affronterà il Sudafrica nella terza partita dei mondiali di rugby. Un incontro che vale il passaggio di quarti di finale e che solo sulla carta pare impossibile: gli azzurri sono al 14° posto del ranking mondiale, gli Springboks una superpotenza ovale candidata al titolo nonostante la fresca sconfitta con gli All Blacks. Ma i ragazzi di O’Shea hanno mostrato qualche confortante progresso, e poi la palla bislunga è imprevedibile. Tre anni fa a Firenze l’Italia riuscì a sorprendere i sudafricani, e allora perché non sognare un altro exploit?

Tre piccoli, decisivi cambi rispetto all’ultima formazione: Parisse si riprende il posto di terza centro e la fascia di capitano. E’ un giocatore fondamentale per carisma e capacità tecniche, in questo momento imprescindibile nelle rimesse laterali. Nei giorni scorsi qualcuno ne aveva messo in dubbio la presenza in campo dal primo minuto, sottolineando la maggiore dinamicità delle terze linee che hanno affrontato il Canada, ma come si fa a rinunciarvi? Negri si accomoda così in panchina, Steyn passa al lato chiuso e Polledri è confermato col numero 7.

Campagnaro e Hayward, che sfide

Il mediano di mischia torna ad essere Tebaldi, cui si chiede serenità – ma anche velocità di decisione – nei presumibilmente pochi palloni che avrà a disposizione. “Tito” dovrà anche essere impeccabile negli up and under e in difesa sull’imprevedibile de Klerk. Terzo cambio, il rientro di Morisi che va secondo centro: Bisegni in tribuna, ma ad un’ala va Campagnaro che farà i conto col piccolo, stratosferico Kolbe. All’altra ala c’è Benvenuti, Minozzi estremo: Campagnaro sarà fondamentale anche nella ricezione dei calci che l’apertura Pollard distribuirà a raffica. Hayward è ancora primo centro: gli toccherà placcare il devastante de Allende, è presumibile che O’Shea l’abbia scelto per affiancarlo ad Allan nell’uso del piede con l’ovale in movimento.

O’Shea scommette su Treviso

Tra titolari e panchina, 14 giocatori del Benetton Treviso e 4 delle Zebre (5 giocano in club stranieri): per il match più importante della sua gestione, O’Shea scommette sulla franchigia veneta, reduce da un buon Pro14. “Abbiamo preparato al meglio questa partita. Sarà importante avere l’attenzione alta per tutta la partita e non concedere occasioni agli avversari”, dice il ct. Sergio Parisse: “E’ una partita che aspettiamo da molto tempo. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo battendo Namibia e Canada. Per provare ad entrare nella storia dovremo mantenere una grande concentrazione”.

Il Sudafrica schiera i migliori

Il Sudafrica sceglie la miglior formazione possibile, consapevole – a sua volta – che quello di venerdì è un match dentro o fuori. Arbitrerà l’avvocato inglese Barnes, insieme a Owens forse il miglior fischietto al mondo, alla sua quarta rassegna iridata: nel 2007 non vide un passaggio in avanti dei francesi che condannò gli All Blacks ad una drammatica eliminazione nei quarti.

Italia: Minozzi – Benvenuti, Morisi, Hayward, Campagnaro – Allan, Tebaldi – Parisse, Polledri, Steyn – Budd, Sisi – Ferrari, Bigi, Lovotti. A disposizione: Zani, Quaglio, Riccioni, Ruzza, Zanni, Negri, Braley, Canna.

Sudafrica: Le Roux – Kolbe, Am, de Allende, Mapimpi – Pollard, de Klerk – Vermeulen, du Toit, Kolisi – de Jager, Etzebeth – Malherbe, Mbonambi, Mtawarira. A disposizione: Marx, Kitshoff, Koch, Snyman, Mostert, Louw, Jantjies, Steyn.

Arbitro: Barnes (Ing)