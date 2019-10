Dopo il brutto ko in campo, anche la stangata disciplinare per l’Italia del rugby: costa infatti cara – tre giornate di squalifica – ad Andrea Lovotti l’espulsione durante il match di Coppa del Mondo a Shizuoka con il Sudafrica. Insieme con lui tre giornate anche all’altro pilone azzurro, Andrea Quaglio: tutti e due sono stati sanzionati per un “placcaggio pericoloso a gioco fermo” nei confronti di Vermeulen. Il commissario di gara aveva infatti coinvolto anche Quaglio, che in campo non era stato sanzionato, nell’azione scorretta che aveva portato all’espulsione del compagno azzurro facendo arrabbiare a fine gara il ct O’Shea.

Entrambi i giocatori salteranno l’ultimo match dell’Italia nel girone in programma contro la Nuova Zelanda il 12 ottobre. Le restanti due squalifiche saranno scontate nei quarti di finale e nella semifinale della coppa del mondo se l’Italia dovesse proseguire il proprio cammino. Se l’Italia non proseguirà oltre alla fase a gironi, la sanzione sarà scontata nei prossimi match di PRO14 dei rispettivi giocatori.