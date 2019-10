Domenica i due quarti di finale del Mondiale di rugby in programma sono Galles-Francia, a Oita (alle 9.15 in diretta su RaiSport) e Giappone-Sudafrica, a Tokyo (sempre su RaiSport ma alle 12.45). Il primo match ha un solo precedente in Coppa del Mondo, 2011, semifinale vinta dalla Francia 9-8, con tre calci di Parra. Di quel 15 iniziale resta solo Medard, estremo domenica come fu estremo in quella partita in Nuova Zelanda. Partita segnata dal rosso a Sam Worburton che costrinse i gallesi a giocare in 14 per 61 minuti. Fra l’altro il capitano gallese è stato fin qui uno dei soli giocatori colpiti da rosso diretto in match a eliminazione diretta nella storia della Coppa del Mondo. Anche l’altro è un gallese, Huw Richards, anche lui espulso in una semifinale, quella del 1987. Sulla carta gallesi favoriti, hanno vinto il Sei Nazioni con il Grande Slam, ma la Francia vanta ben tre finali (tutte perse, due con la Nuova Zelanda e una con l’Australia). Diciamo che è un torneo che le si addice.

Sulla panchina della Francia Jacques Brunel, unico allenatore dell’emisfero nord presente fra gli otto che guidano le squadre dei quarti di finale. Sulla panchina gallese, invece, Warren Gatland, neozelandese, vicino a lasciare i dragoni. Francia-Galles è l’unica partita “europea” dei quarti, un match da Sei Nazioni. Proprio nel match di quest’anno del Sei Nazioni hanno esordito in nazionale Romain Ntamack e Gregory Alldritt che domenica si ritroveranno di fronte. Ntamack si porta dietro il peso di una tradizione familiare, suo padre Emile, ala di Francia, ha segnato sei mete su sette apparizioni contro il Galles. Emile e Romain Ntamack diventano anche il primo padre e figlio a rappresentare la Francia nei quarti di finale di un Mondiale, cosa già accaduta per gli irlandesi Des Fitzgerald (Irlanda, 1987, 1991) e suo figlio Luke (2015). Cosa che è accaduta anche sabato nella famiglia Alaalatoa quando Alan è sceso in campo per l’Australia, perché suo padre Vili giocò per le Samoa Occidentali nei quarti di finale del 1991. In Francia-Galles di domenica potrebbe aggiungersi alla lista anche Moriartys se Ross scendesse in campo (è in panchina). Suo padre Paul giocò nel 1987 un quarto di finale contro l’Inghilterra.



Per Giappone-Sudafrica, secondo match di domenica, a Tokyo si preannuncia una bella battaglia. In teoria dovrebbe spuntarla il Sudafrica. Nel test giocato in preparazione del Mondiale un mese e mezzo fa gli Springboks si sono imposti per 41-7. Ma nell’unico precedente alla Coppa del Mondo, nel 2015 in Inghilterra, furono i Brave Blossoms (I fiori coraggiosi) a imporsi con un 34-32 che risvegliò l’intero mondo della palla ovale. Due giocatori del Giappone sono nati in Sudafrica, Matsushima e Labuschagne, quest’ultimo è anche stato per due volte capitano dei giapponesi nelle partite della pool. Kotaro Matsushima ha segnato 9 mete nella presente stagione agonistica, cinque in questa Coppa del Mondo (l’altro ad aver segnato 5 mete è il gallese Josh Adams) e l’apertura Tamura è il giocatore che ha segnato più punti (48) fra tutti i giocatori del Mondiale, lasciandosi dietro Berchesi (Uruguay) con 30 e Sexton e Mo’unga con 26.

Due parole sugli allenatori: Rassie Erasmus, 47 anni, è il più giovane fra quelli sulle panchine delle 8 squadre dei quarti ed ha giocato terza linea con gli Springboks, mentre Jamie Joseph, neozelandese, ha giocato sia con gli All Blacks che con il Giappone, anche lui flanker.