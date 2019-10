Quarto successo per i Brave Blossom

Il Giappone non ha ancora finito di contare le vittime del tifone Hagibis che ha imperversato per tutta la giornata di ieri – l’ultimo, provvisorio bilancio è di 26 vittime -: l’empatica vittoria dei Brave Blossom sulla Scozia (28-21) restituisce un po’ di felicità a un Paese provato però orgoglioso e indomabile come i suoi eroi ovali. E’ stato un successo solare, clamoroso ma niente fatto incredibile: il XV nipponico ha chiuso al primo posto la poule A dei mondiali di rugby, dopo aver superato in maniera chiara e col punto di bonus offensivo tutti i suoi 4 avversari. Tra una settimana incontrerà a Tokio nei quarti di finale il Sudafrica, 2° classificato del gruppo di cui faceva parte anche l’Italia: per gli Springboks sarà una rivincita dopo la storica sconfitta subita in Inghilterra 4 anni fa, nella passata rassegna iridata.

Una squadra dallo straordinario spirito guerriero, però anche organizzata e molto veloce, in grado di offrire un gioco spettacolare e dall’altissimo ritmo: il Giappone di Jamie Joseph non è più una sorpresa. “Qui c’è un sacco di gente che ha fatto un sacco di lavoro”, ha detto l’allenatore. “I ragazzi adesso hanno un sacco di fiducia e sanno bene cosa serve per andare oltre la linea di meta”. La squadra ha forse stentato nel match d’esordio con la Russia, tradita un po’ dall’emozione, ma ha poi piegato la favoritissima Irlanda, si è imposta con grande determinazione – e un favorevole arbitraggio – ai bestioni di Samoa, fino a piegare una Scozia che era entrata in campo sicura di prevalere. L’inizio del match era stato infatti favorevole agli Highlanders, andati a segno con l’apertura Russell, che poco prima aveva lanciato Graham con uno splendido traversone al piede.

Fukuoka e Matsushima, ali imprendibili

I timori che anche questo match – dopo quello degli azzurri con gli All Blacks, il Crunch tra Inghilterra e Francia, oggi la sfida tra poveri Canada-Namibia – potesse essere cancellato per il maltempo erano presto evaporati, così come il vantaggio degli scozzesi. Uno splendido passaggio di Fukuoka lanciava l’altra ala, Matsushima verso la marcatura, la sua quinta dall’inizio dei mondiali. Venti minuti di ritmo frenetico e drammatico premiavano il pilone Inagaki, in meta in mezzo ai pali dopo una serie di spettacolari off-load. Era quindi il turno di Fukuoka, servito da un perfetto grubber di Lafaele, e il primo tempo di chiudeva 21-7 per i padroni di casa.

Leitch: “Dedicato a chi sta soffrendo”

“Se non giocheremo a Yokohama, vi faremo causa: abbiamo già allertato i nostri legali”, aveva minacciato la Scozia. Forse era meglio un pari a tavolino, deve aver pensato qualcuno dalle parti di Edimburgo: mentre via twitter Sonny Bill Williams faceva loro i complimenti (“Bisogna ammirare la maniera in cui giocano”), i giapponesi segnavano per la quarta volta – punto di bonus – ancora con Fukuoka. Gli ospiti però reagivano con 2 mete (Nel, Fagerson) in soli 7 minuti. Dopo un’ora di battaglia, la partita si faceva ancora più intensa. La Scozia, sotto di 7, per passare il turno avrebbe avuto bisogno di vincere con almeno 8 punti di scarto: si metteva a giocare tutti i palloni, neanche fosse una partita di rugby a 7, ma i ragazzi capitanati da Leitch resistevano e portavano a casa la più importante delle vittorie. “Il nostro cuore e i nostri pensieri sono tutti per le persone che in questo momento stanno soffrendo”, ha detto la terza linea. “Stasera è stata una questione di emozione e fisico”. Questo Giappone regalerà altre emozioni.