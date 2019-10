Ghiraldini e una proposta tra le lacrime

Chiusa la surreale esperienza giapponese con lo “storico” pareggio con gli All Blacks che però non conta ai fini del ranking (confermato il 12° posto), l’Italia non dice l’addio ai suoi tre “senatori”. Anzi. Parisse, Ghiraldini e Zanni con ogni probabilità faranno parte del gruppo che a gennaio preparerà il prossimo Sei Nazioni. Per il capitano si prepara un futuro importante da dirigente in azzurro. Dovrebbe esserci anche O’Shea, come da contratto: Eddie Jones costa troppo. Franco Ascione, responsabile dell’area tecnica Fir, è andato in Nuova Zelanda a trovare Wayne Smith: che non sarà il nuovo ct, ma continuerà a collaborare con la Nazionale. Possibile comunque l’arrivo di un kiwi, Cotter. Nel futuro prossimo ci sono 2 nuovi “italiani” nati e cresciuti all’estero: Ioane, Herbst.

“Visto che hai fatto tanti sacrifici per essere qui e alla fine non hai giocato neppure un minuto, perché non disputi ancora un Sei Nazioni prima di chiudere con la maglia azzurra?”. Carlo Checchinato, dirigente Fir, si è rivolto così a Leonardo Ghiraldini: è successo l’altro giorno sul prato dei Toyota Verblitz, dove l’Italia ha preparato la partita-fantasma con gli All Blacks e il tallonatore ha saputo – scoppiando in lacrime – che il suo ultimo incontro con la Nazionale era saltato. Ghiraldini potrebbe rinviare di qualche mese l’addio, presentandosi a gennaio al primo raduno in vista del torneo che quest’anno ha in calendario 2 partite all’Olimpico per l’Italia (Scozia, Inghilterra) e 3 trasferte.

Parisse, addio con l’Inghilterra. Un futuro da dirigente?

“Non sarà un tifone a mettere fine alla mia carriera con la Nazionale”, ha detto Sergio Parisse. Ci sono buone ragioni per credere che anche il capitano sarà tra i protagonisti del Sei Nazioni 2020. La partita del commiato, dopo una straordinaria parabola che comprende 5 Coppe del Mondo, sarà Italia-Inghilterra del 14 marzo (ore 17.45). E poi in azzurro lo attende un ruolo decisivo a livello dirigenziale o tecnico, al termine della sua avventura francese.

O’Shea saluta, Jones ha chiesto un milione

Che fine farà Conor O’Shea? Il suo contratto con la Fir scade a maggio. “Per il Sei Nazioni ci sono, se mi vogliono”. Nei piani federali doveva diventare il director of rugby del nostro movimento, l’uomo che indicava la via. Invece. Se ne va perché la moglie vuole tornare a casa. E anche perché la Federazione inglese gli ha offerto la direzione del settore giovanile, con uno stipendio simile a quello percepito qui. In futuro l’incarico londinese potrebbe essere molto più importante: Ceo? Sostituirlo in corsa, costerebbe alla Fir non meno di 250.000 euro per i 3 mesi del Sei Nazioni. Vale la pena aspettare la seconda metà di marzo. Chi prenderà il suo posto? Dave Rennie era stato la prima scelta, ma guiderà l’Australia del dopo-Cheika. Eddie Jones, contattato, ha chiesto quasi 3 volte lo stipendio annuale di O’Shea: poco meno di un milioncino di euro. Troppi. Vern Cotter, già tecnico della Scozia e attuale del Montpellier, potrebbe accontentarsi di un salario molto più basso.

Ioane e Herbst presto in azzurro?

Nel frattempo se ne va Mike Catt, e a guidare l’attacco azzurro arriva Franco Smith. Insieme a O’Shea saluterà anche il responsabile della preparazione fisica Pete Atkinson. A proposito: all’appuntamento giapponese gli azzurri sono arrivati stanchi mentalmente e forse non al top della condizione. Franco Ascione, anche lui in Giappone, tra l’incontro col Sudafrica e quello con gli All Blacks è andato in Nuova Zelanda, ospite qualche giorno a casa di Wayne Smith: che continuerà a lavorare da consulente per gli azzurri, ma per questioni di salute non potrà essere il futuro ct. Ascione ha smentito che il suo viaggio ad Aotearoa fosse finalizzato alla ricerca di qualche campioncino da importare per farlo poi diventare azzurro. Piuttosto, ci sono buone ragioni per credere che tra un anno saranno convocati in Nazionale 2 nuovi eleggibili: l’ala australiana Ioane, la seconda linea Herbst.

Professionisti, dilettanti. Ed elezioni anticipate

La verità è che la questione cruciale non è l’allenatore della Nazionale. Ma la direzione che deve prendere il rugby italiano per evitare di scivolare sempre più in basso. Dal Giappone sono arrivati segnali chiari: la gestione Gavazzi punta in futuro a rinforzare ulteriormente il ruolo delle franchigie, su cui vorrebbe convogliare subito tutti i talenti prodotti dalle Accademie. L’obiettivo è più chiarezza tra il professionismo di Treviso-Zebre e il resto del movimento, che secondo i piani federali deve essere sempre più amatoriale. Sembra che le ambizioni di alcuni club dell’Eccellenza – come il Petrarca, con l’arrivo di Munari – seminino una certa inquietudine. In direzione contraria va Marzio Innocenti, che vuole il rilancio delle piccole e grandi società, e si candida in alternativa all’attuale presidente, chiedendo elezioni anticipate. Il nuovo numero uno della Fir potrà essere scelto alla fine delle Olimpiadi 2020, cioè dal 9 agosto al 31 marzo 2021: l’obiettivo di Gavazzi è prolungare il suo mandato fino all’ultimo giorno possibile (includendo così 2 edizioni del Sei Nazioni), Innocenti vorrebbe andare alle urne già a settembre. Che fine farà il rugby italiano?