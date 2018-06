Domani gli Azzurri #Italrugby affrontano il Giappone nel test che conclude la stagione e il #tour2018 Ho incontrato @LeoGhira e compagni oggi alla riunione prima del Captain’s Run: tutti #insieme auspichiamo che #JPNvITA di domani segni la svolta che il movimento aspetta pic.twitter.com/2uAsh3VSCu — Alfredo Gavazzi (@alfredo_gavazzi) 15 giugno 2018

“E’ tempo di dimostrare il nostro valore”, dice Leonardo Ghiraldini, capitano dell’Italrugby che domani (quando in Italia saranno le 7 di mattina, diretta tv DMAX canale 52) affronta il Giappone al Noevir Stadium di Kobe dopo la pesante sconfitta (17-34) di una settimana fa. Il presidente della Federazione ovale, Alfredo Gavazzi, addirittura auspica in un tweet che questa possa essere “la partita della svolta per il nostro movimento”. I ragazzi di O’Shea sono reduci da 8 ko consecutivi, hanno vinto solo 2 match su 20, sono scesi al 14° posto del ranking mondiale. Sì, forse è il momento di dare un segnale anche se chiamarlo “svolta” pare eccessivo. E comunque, non sarà facile perché nell’altro match i nipponici hanno mostrato di essere largamente superiori ai nostri.

Due cambi negli azzurri – Due cambi nella squadra azzurra, con Hayward estremo al posto di Minozzi che scivola all’ala per sostituire l’infortunato Bellini, e Polledri che gioca titolare dal primo minuto invece di Licata. Ghiraldini, tallonatore, spiega che “è stata una buona settimana, c’è tanta voglia di riscatto: è fantastico avere una nuova possibilità contro la stessa squadra che ci ha battuto, non è qualcosa che capita di frequente nel nostro sport ma è anche una grande responsabilità, siamo chiamati a dimostrare di meritare questa nuova chance” .

Ghiraldini: “Voglia di riscatto” – “Non possiamo essere soddisfatti della prestazione e tantomeno del risultato della settimana passata, abbiamo analizzato bene la gara di Oita e nonostante i moltissimi errori sia in attacco che in difesa la partita ci è scivolata di mano solo nel quarto finale di gara. Siamo stati deficitari in conquista, nella conservazione del gioco, in molte aree del gioco: sappiamo di non poterci permettere una nuova prestazione come quella della scorsa settimana. Personalmente, ma so che è così per tutti, non vedo l’ora di avere la possibilità di tornare in campo domani”.

Giappone-Italia

Giappone: Matsushima – Lemeki, Tupou, Lafaele, Fukuoka – Tamura, Tanaka – Himeno, Leitch, Tokunaga – Anise, Van der Walt – Koo, Horie, Inagaki. A disposizione: Niwai, Ishihara, Asahara, Helu, Mafi, Nagare, Matsuda, Nakamura.

Italia: Hayward – Benvenuti, Campagnaro, Castello, Minozzi – Allan, Violi – Steyn, Polledri, Negri – Budd, Zanni – Pasquali, Ghiraldini, Lovotti. A disposizione: Bigi, Traorè, Ferrari, Fuser, Licata, Tebaldi, Canna, Bisegni.

Arbitro: Briant (NZ)