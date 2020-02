Baxter

“Un assassinio senza senso”

– La 31enne Hannahè stata trovata morta carbonizzata ieri insieme ai suoi tre figli all’interno della sua auto a Brisbane, in Australia. A compiere la strage è stato l’ex giocatore di rugby Rowan, che si è poi suicidato a colpi di coltello.

L’ex giocatore dei New Zealand Warriors, 42 anni, è stato trovato morto vicino alla sua auto mercoledì mattina a Brisbane, in Australia. All’interno del veicolo c’erano i corpi carbonizzati della compagna Hannah Baxter e dei figli Laianah, Aaliyah e Trey. Il caso sta suscitando proteste a livello nazionale sulla violenza contro le donne e i bambini. Si tratta di un assassinio “senza senso”, ha commentato il primo ministro australiano Scott Morrison: “Gli australiani in tutto il Paese sono scioccati, rattristati e devastati da ciò che è accaduto in una strada di periferia”, ha aggiunto.

Bufera sui media

A a finire nel mirino sono anche i grandi media, prima fra tutti la Bbc, che in un primo momento hanno diffuso la notizia parlando di un tragico incendio di cui era stata vittima l’intera famiglia. Presto, tuttavia, è emersa la verità e cioè che si è trattato di un terribile omicidio commesso da un personaggio molto famoso. In molti articoli tuttavia, Baxter, neozelandese, viene descritto come un “padre amorevole”. Una benevolenza che ha fatto esplodere la rabbia sui social: “È bizzarro – ha scritto un’utente su Twitter, esprimendo il pensiero dei più – che grazie ai media io sappia che Rowan Baxter era una star del rugby league che possedeva una palestra e cresceva con amore i suoi bambini. Sto cercando di capire perché non venga descritto come un uomo che ha ucciso sua moglie e i suoi tre figli piccoli”.