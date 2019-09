rugby

Inglesi avanti 9-0 nel primo tempo

– Dopo la brutta sconfitta contro la Francia, stasera la Nazionale italiana diè andata pesantemente ko anche al St. James Park, casa della squadra di calcio del Newcastle, contro la nazionale inglese. Va male quindi anche il quarto test match degli azzurri guidati da O’Shea, in vista dellaWorld Cup 2019 che comincerà il 20 settembre in Giappone e in cui l’Italia esordirà il 22 settembre contro la Namibia a Higashiosaka.

Nei primi minuti di gioco l’Italia, priva di tanti titolari, tiene bene il campo, ma da una indecisione di Hayward sulla pressione di May nasce l’azione che porta al calcio piazzato di Farrell che sblocca il match portando i padroni di casa sul 3-0 al 4′. Gli azzurri reagiscono e parte un’azione con fasi ripetute che porta la squadra di O’Shea a un passo dalla meta con Benvenuti che a due metri dalla linea di fondo perde l’ovale commettendo in avanti. Dopo un’azione insistita dell’Inghilterra, il XV di Eddie Jones mette in difficoltà gli avversari con il gioco al piede di Farrell che al 19′ porta a due i calci piazzati realizzati, spostando il parziale sul 6-0. L’Italia difende bene, ma nel finale di tempo concede un calcio piazzato centrale all’Inghilterra da 35 metri che Farrell trasforma chiudendo la prima frazione sul 9-0.

Nella ripresa il XV di Jones dilaga

Passano due minuti dall’inizio della ripresa e, dopo l’ingresso di Mbandà al posto di Tuivaiti , l’Inghilterra trova un calcio piazzato che Farrell da circa 40 metri in posizione centrale sbaglia. L’Inghilterra sfrutta il momento in proprio favore e con astuzia Youngs trova la prima meta del match sfruttando una mischia creatasi a ridosso dei pali portando gli inglesi sul 16-0 con la trasformazione di Farrell. L’Italia va vicino alla prima meta del match con Negri che stoppa l’ovale calciato dal numero 10 inglese, non riuscendo però a superare la difesa dei padroni di casa. La squadra di Jones da una mischia con introduzione in proprio favore a 30 metri dalla linea di fondo trova la seconda meta con Marchant che raccoglie l’assist di Youngs e sfrutta un varco creatosi nella difesa azzurra, spostando il parziale sul 23-0 con Farrell che centra i pali per la quinta volta. Nella girandola di sostituzioni che coinvolge entrambe le squadre, i padroni di casa trovano la terza meta della gara con il neo entrato Genge che conclude una maul nata da una touche inglese a cinque metri dalla linea di fondo con Farrell che trasforma per il 30-0 al minuto 69. Pochi minuti dopo azione manovrata dell’Inghilterra che muove bene l’ovale passando da un versante all’altro trovando un varco con Watson che sfrutta la propria velocità per andare in meta. Farrell trasforma inchiodando il risultato sul 37-0.