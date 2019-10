Il ritorno di Ghiraldini

Sabato contro gli All Blacks sarà il capitano Sergio Parisse a guidare una squadra azzurra in cui farà il suo ritorno – probabilmente non dal primo minuto – il tallonatore Ghiraldini, con la promozione di Ruzza nel ruolo di titolare ed una prima linea molto “sperimentale”. La formazione ufficiale sarà resa nota dal ct Conor O’Shea domani alle 13.45 (in Italia sarà l’alba), ma il campo di allenamento ha già fornito una serie di chiare indicazioni.

Il primo problema da risolvere, per O’Shea e il responsabile della mischia Giampiero De Carli, è trovare una valida alternativa ai quattro piloni (Ferrari, Lovotti, Quaglio, Riccioni) persi lungo la strada per infortuni e squalifiche. Sul lato sinistro dovrebbe allora giocare Zani, che per questi mondiali s’era adattato a fare il tallonatore, con Pasquali – che ha recuperato da un accidente alla spalla – a destra. Le rimesse laterali saranno affidate a Bigi: a gioco in corso, il numero 2 dovrebbe lasciar spazio a Ghiraldini. In seconda linea, fiducia a Budd che al suo fianco troverà Ruzza, uno che ha bene impressionato per tutto il torneo. Il timone è naturalmente nelle mani di Parisse, e non c’è motivo per non rivedere le due terze ali schierate anche nell’ultimo match: Steyn, Polledri.

Braley in regìa, out Minozzi



Nel ruolo di mediano di mischia è quasi certo che verrà concesso un turno di riposo a Tebaldi: il ballottaggio tra Braley e Palazzani dovrebbe essere vinto dal primo, con l’altro in panchina. Allan inamovibile all’apertura (e Canna pronto a sostituirlo), nei centri hanno smaltito acciacchi e affaticamenti Morisi e Campagnaro. Minozzi invece sembra un po’ stanco e dovrebbe andare in tribuna: il triangolo allargato sarà formato da Bellini e Benvenuti, con Hayward estremo. A completare la panchina, i due giovani piloni appena arrivati dall’Italia (Fischetti, Zilocchi) e Ghiraldini, uno dei “senatori” azzurri, che ha tanto lottato per essere presente ai mondiali dopo un grave infortunio e si è meritato l’ingresso in campo. Scontata la presenza di Negri, molto probabile quella di Zanni.

Fischetti, dal divano agli All Blacks



Pilone sinistro, 21 anni, romano, Danilo Fischetti – dopo l’8° posto in azzurro U20 ai mondiali di categoria – lo scorso anno con la maglia del Calvisano è stato eletto miglior giocatore del campionato di Eccellenza. Quindi il passaggio alle Zebre e alla Nazionale maggiore. “Sono stato convocato a novembre e spero di poter farne parte in pianta stabile in futuro. E’ un sogno poter essere qui. Ero sul divano a casa mia quando è arrivata la chiamata, e stentavo a crederci. Da bambino ho sempre immaginato di poter giocare i mondiali e ora darò il 100% per aiutare i miei compagni in vista del prossimo impegno”.