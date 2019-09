Il gallese Rob Howley, prossimo allenatore dell’Italrugby, è appena stato cacciato dallo staff tecnico dei Dragoni – sicuri protagonisti dei Mondiali giapponesi, che debuttano venerdì – perché coinvolto in una brutta storia di scommesse illegali. Ex mediano di mischia, 49 anni, da 11 assistente del neozelandese Warren Gatland, fino a qualche ora fa era responsabile del gioco d’attacco del Galles. Nei giorni scorsi era stato reso noto l’accordo raggiunto da Howley per sostituire il ct della Nazionale Conor O’Shea, che un po’ a sorpresa – sembra per motivi personali: la moglie vorrebbe rientrare in Gran Bretagna – non ha rinnovato il contratto con l’Italia. Howley dovrebbe mettersi alla guida degli azzurri nel marzo prossimo, alla fine del torneo Sei Nazioni, o addirittura dopo questi Mondiali. Ma questa disavventura che i media britannici definiscono una “triste ignominia” potrebbe cambiare le cose. Lo scandalo scommesse riguarderebbe degli incontri di rugby. Howley ha lasciato il ritiro gallese ed è già in volo verso casa.

