Trasformare il campionato nazionale in un reality: l’idea è venuta alla National Rugby League australiana. Per far fronte alla crisi che con la sosta obbligata del campionato sta devastando i conti delle società, la lega rugbistica sta valutando una possibilità affascinante: riunire tutte le squadre sull’isola di Moreton, al largo della costa este del Paese, e giocare lì – ovviamente a porte chiuse – le partite restanti per concludere il campionato.

In questo caso, il Tangalooma Island Resort di Moreton diventerebbe anche la sede di tutte le squadre impegnate: per i giocatori si tratterebbe di una reclusione, visto che vivrebbero lì per tutta la durata del campionato. L’idea per far fronte alla mancanza di risorse, sarebbe di trasformare quell’isolamento in un vero e proprio reality show, a metà tra il Grande fratello e l’Isola dei famosi. Un orodotto televisivo da vendere ai broadcaster per compensare la perdita dei mancati incassi da stadio.

Il presidente della Rugby league club association, l’ex star del rugby aussie Clint Newton, non ha eslcuso l’ipotesi: “Siamo disposti a esplorare tutte le opzioni possibili per i giocatori, a condizione che prima di tutto vengano adeguatamente protetti e tenuti al sicuro, e faremo tutto il possibile per garantire che non vengano messi a rischio”.