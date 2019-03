Appuntamento conclusivo per il Terzo Tempo Peroni Village 2019. Sabato 16 marzo, al termine della terza partita casalinga della Nazionale Italiana di Rugby contro la Francia in programma alle ore 13:30, i tifosi potranno assistere alla performance musicale dei Boomdabash al Parco del Foro Italico di Roma. Attivi nel panorama reggae dagli inizi degli anni 2000, i Boomdabash vantano prestigiose partecipazioni nei migliori festival reggae d’Europa e d’Italia. Nel 2011, con il loro secondo album “Mad(e) in Italy”, hanno vinto l’MTV New Generation Contest, concorso musicale indetto durante gli MTV Days.

