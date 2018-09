Milano, Ruby Ter. Ambra Battilana: “Farò un film sulla mia vicenda con Berlusconi” in riproduzione….

Sono in corso “trattative” tra i legali della senatrice di Forza Italia e stretta collaboratrice di Silvio Berlusconi, Mariarosaria Rossi, e quelli delle tre giovani (Ambra Battilana, Iman Fadil e Chiara Danese) parti civili nel processo milanese conosciuto ormai come ‘Ruby ter’ per arrivare a delle “transazioni” di risarcimento fuori dal procedimento. E’ quanto è emerso nell’udienza di oggi che è stata aggiornata, anche per questo motivo, al prossimo 14 novembre. Se le parti civili venissero risarcite potrebbero uscire dal processo.

Battilana e Danese si erano costituite parti civili anche nel processo ‘Ruby bis’. Attraverso i propri avvocati avevano spiegato che il procedimento “aveva distrutto le loro vite”.