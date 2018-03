Ruby Ter, pm Milano: "A processo Silvio Berlusconi e 4 'olgettine'"

Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto al gip Maria Vicedomini di rinviare a giudizio Silvio Berlusconi e quattro ‘olgettinè nell’ambito di uno dei filoni del processo ‘Ruby Ter’, quello che riguarda i versamenti più recenti effettuati dal Cavaliere a Aris Espinosa, Elisa Toti, Giovanna Rigato e Miriam Loddo.

Berlusconi e le ragazze sono accusati di corruzione in atti giudiziari in relazione a versamenti per 400mila euro effettuati dal Cavaliere a favore delle ragazze fino all’ottobre del 2016, mentre i versamenti per le altre ospiti delle feste di Arcore si

erano interrotti mesi prima. L’ipotesi della Procura è che, in cambio di quel denaro e di altre utilità, le ragazze avrebbero edulcorato le loro testimonianze ai processi del ‘Rubygate’. Il gip Vicedomini ha anche respinto la richiesta di Giovanna Rigato di essere giudicata con il rito abbreviato, condizionato dalla possibilità di sentire in udienza Francesco Cipriani, al momento in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi, e di un manager di Mediaset