Il processo milanese ‘Ruby ter’ che vede imputato Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari va avanti. La richiesta della difesa dell’ex premier di rinviare l’udienza a dopo le elezioni europee per consentire al leader di Forza Italia di partecipare alla campagna elettorale è stata bocciata dai giudici di Milano. In particolare il difensore ha chiesto di rinviare il processo che vede imputato Berlusconi e altre 27 persone a dopo l’esito elettorale del 26 maggio oppure di attendere di riunire gli atti con il procedimento connesso, protagonisti Berlusconi e Bonasia, fissato al prossimo 8 aprile davanti ai giudici della quarta sezione penale.

