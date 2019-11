Rai2 non ha mai scelto Chef Rubio “come testimonial contro il bullismo. Rubio è stato solo invitato come ospite della trasmissione #RagazziContro per parlare di Cyberbullismo. La Rai blocca la puntata con Rubio perché inopportuno. La puntata è stata registrata a ottobre. La Rai ha avuto tutto il tempo di valutare se Rubio ha detto cose inopportune. Questo non viene specificato. E così non è stato. Carlo Freccero sostiene che Rubio ‘avrebbe vampirizzato il programma’. Beh con tutto questo polverone che hanno sollevato Rubio ha vampirizzato senza neanche poter fiatare”. Lo scrive su Facebook Barbara Castiello, addetta stampa di Chef Rubio aggiungendo che “la cancellazione del programma Rai con Rubio ospite puzza proprio di ragione politica“.

Fonte