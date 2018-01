Hanno subito il furto di una rampa del valore di circa 500 euro, fondamentale per gli spostamenti della loro bambina disabile. I genitori, così come anticipato da alcuni giornali locali, hanno deciso di denunciare il fatto su Facebook – nel gruppo dei cittadini di Flero, il paese del Bresciano in cui abitano – non per venire risarciti ma per denunciare il caso: “Abbiamo pubblicato la foto della macchina con il lunotto posteriore rotto con un intento di sensibilizzazione. Vogliamo far sapere che persone ci sono in giro, capaci di compiere un atto così odioso”.

Per Sofia, che ha 5 anni ed è affetta da Sma (atrofia muscolare spinale) di tipo 2, quella rampa era importantissima: serviva per salire e scendere dall’auto con la sedia a rotelle e quindi per poter andare alla scuola materna. “Entrambe le nostre macchine di famiglia erano attrezzate con rampe apposite – spiega Giusy, la mamma – ma mentre la mia è fissata al veicolo e impossibile da prelevare, quella sull’auto di mio marito poteva essere rimossa con facilità. Chi l’ha rubata probabilmente se n’è reso conto osservandoci e ha agito durante la notte, mentre la macchina era parcheggiata in strada. La prima ad accorgersene è stata una vicina di casa, che è uscita alle 5 di mattina per andare al lavoro. Abbiamo immediatamente fatto la denuncia alle forze dell’ordine e poi abbiamo postato la foto sui social”.

Il tam tam sui social si è attivato e in poche ore: “Sono arrivate molte offerte da parte di associazioni della zona e di cittadini che ci hanno espresso il loro sostegno, proponendo di lanciare una raccolta fondi per acquistare una nuova rampa. Noi però teniamo a sottolineare che non vogliamo soldi, abbiamo due stipendi e possiamo cavarcela da soli. Anzi, la nuova rampa è già

stata ordinata e arriverà a giorni”.

Nel frattempo però i ritmi della famiglia sono stati completamente sconvolti: “Ci siamo dovuti organizzare e non è stato semplice. Sofia ha anche perso un giorno di asilo perché l’auto di mio marito era in riparazione per la sostituzione del vetro rotto e solo con la mia non è stato possibile fare tutto. Sentire la vicinanza di tante persone però ci è stato di grande aiuto”.