Per il terzo anno consecutivo RTL 102.5 organizza “RTL 102.5 Power Hits Estate 2019”, il più grande evento musicale estivo. La kermesse, come di consuetudine, si terrà lunedì 9 settembre nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona. Sarà trasmessa in diretta su RTL 102.5, in radiovisione sul 36 del Digitale Terrestre, sul canale 750 di Sky e su tutte le piattaforme FM e DAB, su rtl.it e sulla APP RTL 102.5.

Durante la serata sarà decretato il ‘tormentone’ dell’estate 2019 e saliranno sul palco i più grandi nomi della scena musicale italiana ed internazionale che eseguiranno le canzoni colonna sonora della bella stagione.

Il tormentone dell’estate 2019, cioè il vincitore del premio “ RTL 102.5 Power Hits Estate”, sarà la canzone in prima posizione nella combinazione di due speciali classifiche: quella delle 50 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane (compresa RTL 102.5), classifica in collaborazione con EarOne, e quella di gradimento del pubblico tramite i voti espressi sul sito ww.rtl.it.

La data:

9 settembre Verona, Arena