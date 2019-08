“Atteggiamento non costruttivo“, “irrispettoso” e “non consono al ruolo che ricopre“. Sarebbero questi in estrema sintesi i ‘nei’ della direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, Eleonora Abbagnato, lamentati dalle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) della Fondazione lirica capitolina, in una lettera inviata al sovrintendente Carlo Fuortes, al direttore del Personale e alla stessa Abbagnato, ricevuta e protocollata dal Teatro lo scorso 1° agosto (Prot. N. ST/NU/00003633). Da fonti dell’Opera di Roma si apprende che “il Teatro sta facendo un’indagine circa i contenuti della lettera“.

