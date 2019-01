UN GIORNO da tenere a mente: il giovedì della salute. Con il nuovo anno il settimanale RSalute non sarà più in edicola il martedì ma tutti i giovedì del mese a partire dal 10 gennaio. Un piccolo cambiamento per i nostri lettori che contineranno a seguirci in edicola. Un’occasione per leggere approfondimenti sulle novità nel campo della ricerca medica, ma anche su tutto quello che riguarda la salute in generale e il benessere.

La copertina del numero di RSalute in edicola giovedì 10 gennaio, il primo del 2019, sarà dedicata allo svezzamento. Conterrà una serie di indicazioni utili per aiutare il lattante in questa fase delicata della crescita. L’allattamento, al seno o per mezzo del biberon, viene integrato dai primi pasti con il cucchiaino. Una necessità che si presenta in genere a partire dal sesto mese di vita del piccolo poiché il latte è insufficiente a soddisfare le sue richieste fisiologiche di macro e micronutrienti.

Sullo stesso numero ci sarà anche un servizio sulla qualità del sonno e su quanto sia importante per proteggere il nostro cervello. Fra i vari approfondimenti anche un articolo “Sull’attacco ai pacemaker”, ovvero sulla possibilità di hackerare dispositivi di ultima generazione come infusori, elettrodi cerebrali, impianti cocleari. Come sempre, poi, troverete nel prossimo numero le rubriche: le vostre lettere ai medici e il nostro quiz medico “Doctor House”. Appuntamento in edicola giovedì prossimo.