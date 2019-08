Sulla rottura umana e professionale tra Fedez e Fabio Rovazzi (così come su quella con J-Ax), sappiamo poco o nulla. Tutti i protagonisti di questa storia continuano a mantenere le cose private. Nella sua intervista rilasciata a Grazia, Fabio Rovazzi ha accettato di rispondere ad una domanda su Federico, ma anche questa volta non ha svelato la causa di questo “divorzio”.

“L’ho conosciuto che, sconosciuto, faceva video e sa che gli ho dato tantissimo. Lui stesso lo dice. L’evidenza non si può negare. Il mio errore è stato non comprendere che la sua direzione artistica era un’altra, non quella strettamente musicale. Grande talento d’attore, comunque. In tutto. Non lo avevo intercettato. Spero che continui su questa strada. Ha una carriera davanti. In bocca al lupo.

Non rinnego nulla di quello che ho fatto con Fabio Rovazzi e con J-Ax. Abbiamo fatto delle grandi cose. Indipendentemente dal lato musicale, non abbiamo fatto delle grandi cose a livello musicale, però in termini discografici abbiamo fatto delle cose belle secondo me.

Fabio si faceva le canzoni e noi gli mettevamo a disposizione i mezzi. Siamo bravi a portare in tv. Fabio però era un mio amico e veniva in vacanza con me. La spontaneità con cui è nata questa cosa penso si sia percepita.

Le separazioni nascono perché io non riesco a vivere queste cose in maniera artefatta. Io faccio l’errore grande di mischiare l’affettività al lavoro. Quindi poi non riesco a recitare la parte dei separati in casa”.