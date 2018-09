Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni è stato l’evento mediatico più di successo degli ultimi mesi e fra gli esclusi celebri che non hanno preso parte alla cerimonia c’è Fabio Rovazzi, l’ex migliore amico del rapper.

I rapporti fra i due si sono bruscamente interrotti mesi fa a causa di “visioni diverse lavorative“, ma Rovazzi ha sempre rilasciato parole carine nei confronti di Fedez e lo ha fatto anche in occasione del matrimonio, nonostante non sia stato invitato.

Rovazzi, secondo quando riportato da GossipBlog, durante la Mostra del Cinema di Venezia avrebbe dichiarato ad una fan: “Il matrimonio? Sì, l’ho seguito. Bello! Bello, bello. L’importante è che siano felici“.

Fabio Rovazzi su Fedez, la dichiarazione prima del matrimonio

Un mese fa, prima del matrimonio, Rovazzi parlò così in merito al rapporto con Fedez:

«Con J-Ax è tutto a posto […] soffro per la situazione creata con Fedez e non andrò al suo matrimonio. I rapporti sono la cosa più bella nella vita, quando litighi o hai un’incomprensione, il tempo aiuta. Sulle scuse, sui motivi, non è che raccontandoli a un giornale migliori le cose».