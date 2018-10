“HO AVUTO un cedimento del ginocchio e la sensazione di cadere per terra”. È così che la maggior parte delle persone descrivono quello che avvertono e che in termini tecnici si definisce rottura del crociato anteriore. Uno degli incidenti più diffusi tra gli sportivi, agonisti e non. “Il ginocchio ha due legamenti crociati: quello anteriore e quello posteriore”, spiega, tra i massimi esperti italiani in traumatologia sportiva, primario di Ortopedia e Traumatologia all’Ospedale Mauriziano di Torino. Che aggiunge: “Spesso solamente un legamento è compromesso, ma ci sono anche casi in cui più legamenti sono lesionati. La sensazione di cadere per terra che tutti lamentano come sintomo deriva dal fatto che il crociato anteriore è lo stabilizzatore del ginocchio sul piano rotazionale e frontale. È come se mancasse una corda che gestisce la rotazione. Se cammino e qualcuno mi chiama, nel momento in cui mi giro ho la sensazione di cedimento”.

• I PIÚ A RISCHIO: GIOVANISSIMI E DONNE

Sono due i campanelli d’allarme su cui puntare l’attenzione: “Il primo è l’aumento considerevole nell’ultimo decennio del numero di interventi di ricostruzione del legamento crociato anteriore non solo fra gli sportivi professionisti, ma soprattutto in età pediatrica. Parliamo di ragazzi tra i 10 e i 15 anni”, precisa Rossi. Questo riflette, sicuramente, l’aumento del tasso di partecipazione allo sport in giovane età. “Ma, anche soggetti non più giovanissimi, come pazienti quarantenni che non vogliono rinunciare all’attività sportiva”. Si osserva, infatti, una maggiore longevità sportiva così che la fascia di età di coloro che fanno sport è molto più ampia.



Ma quali sono i soggetti più a rischio? “Si è osservato – spiega Rossi – che le donne e i giovanissimi, in particolare i soggetti di sesso femminile, sono i più a rischio non solo per quanto riguarda la lesione del crociato anteriore, ma anche per la possibilità di ri-rottura”. Può, infatti, accadere che dopo 6 mesi di riabilitazione, il legamento si rompa di nuovo. “Il secondo campanello d’allarme – prosegue, infatti, Rossi – è proprio il tasso di fallimento dell’intervento che va dall’1,7% al 15% circa”.

Le donne risultano soggetti a rischio sia per ragioni ormonali ancora in fase di studio, sia per aspetti morfologici, strutturali, ossei e muscolari. “I giovanissimi, invece, dedicandosi allo sport in modo intensivo, tendono ad avere la massa muscolare di un adulto, ma una struttura ossea che sta ancora crescendo”, spiega il professore. Nel mondo, in un anno, circa 50 su 100.000 pazienti tra 10 e 19 anni vanno incontro alla lesione del crociato anteriore e, per quanto riguarda gli adulti, negli Stati Uniti, il numero di ricostruzioni di legamento crociato anteriore è aumentato da 33 su 100.000 persone nel 1994 a circa 44 su 100.000 persone nel 2006. “In Italia non ci sono dati – afferma Rossi – ma possiamo dire che la situazione è sovrapponibile, a livello di percentuale, a quella mondiale. Se si considerano i due legamenti crociati, la rottura del crociato anteriore rappresenta, comunque, il 95% di tutte le lesioni tra i due”.

• LA RICOSTRUZIONE DEL CROCIATO ANTERIORE

L’operazione di ricostruzione del crociato parte dal prelievo di un innesto dal paziente: “Solitamente si prelevano delle strutture tendinee del ginocchio. I più frequenti innesti da utilizzare sono il tendine gracile o semi-tendinoso e il tendine rotuleo”, spiega Rossi. L’innesto viene alloggiato in un tunnel ricavato nell’osso della tibia e del femore, creando una sorta di giuntura biologica non ancora irrorata. “Si lavora in artroscopia tramite una telecamera e si fanno dei forellini di circa 8-10 centimetri di diametro”.

“È necessario distinguere i tempi di guarigione dell’innesto dai tempi di ritorno allo sport”, precisa Rossi che spiega: “per l’innesto bisogna calcolare circa 3-4 mesi; mentre per ritornare a praticare sport i tempi post-intervento possono durare dai 6 ai 12 mesi”. I tassi di fallimento che raggiungono il 15% derivano dal fatto che in alcuni casi c’è la tendenza ad accelerare il ritorno all’attività sportiva e “il rischio è proprio compromettere l’innesto che si è inserito”.

• LA RIABILITAZIONE SPORT-SPECIFICA

Gli sport più a rischio sono calcio e calcetto, ai quali si aggiungono basket, pallavolo e sci. “I soggetti che praticano sport a livello agonistico hanno una preparazione decisamente migliore. Nei soggetti amatoriali – osserva, invece, Rossi – il rischio è quello di tornare a fare sport troppo presto, senza rispettare i giusti tempi. Accade, infatti, che questi soggetti appena sentono il ginocchio che funziona, riprendono immediatamente l’attività sportiva, ma in realtà non sono ancora pronti”.

Il percorso riabilitativo specifico per ogni persona è fondamentale: “Si parla di riabilitazioni sport-specifiche. Questo significa che ognuno, in base allo sport che pratica, deve svolgere un percorso riabilitativo che mira a quel preciso gesto atletico. Un calciatore, per esempio, dovrà fare esercizi diversi rispetto a uno sciatore”. Sia l’allenamento sia la preparazione atletica potrebbero contribuire a ridurre il rischio di lesione. E, dopo l’intervento chirurgico, è fondamentale la riabilitazione per ridurre al minimo il rischio di ri-rottura. Il trattamento, infatti, è sia chirurgico sia conservativo.