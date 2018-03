Rossi-Yamaha fino al 2020

Offerte in primo piano >> eBay <<

Valentino Rossi (FOTOGRAMMA)

Ora è ufficiale: Valentino Rossi correrà in MotoGp con la Yamaha fino al 2020. Il team di Iwata ha annunciato il rinnovo del contratto del ‘Dottore’ per altre due stagioni. Rossi sarà quindi in pista fino a quasi 42 anni.

Il matrimonio iniziato nel 2004 e interrotto dalla parentesi poco fortunata del pilota in Ducati (nel 2011 e 2012) taglierà quindi il traguardo delle 15 stagioni. Un sodalizio che ha fruttato al team e al campione di Tavullia 134 podi complessivi, comprese 56 vittorie, in 206 gare.

Per Rossi, quella del 2020 sarà la 25esima stagione nel Motomondiale, la 21esima nella classe regina. In tutto ha conquistato nove titoli iridati e 115 vittorie, disputando sin qui 365 gran premi. L’annuncio del rinnovo con la Yamaha arriva alla vigilia della gara inaugurale del Mondiale 2018 in Qatar.