Ieri pomeriggio Rose McGowan ha fatto le sue scuse pubbliche ad Asia Argento:

“Il 27 agosto ho rilasciato una dichiarazione su Asia Argento che ora mi rendo conto conteneva una serie di fatti non accurati, la cosa più importante riguarda i messaggi di immagini che Jimmy Bennett ha inviato a Asia. Avevo frainteso gli sms scambiati con la mia compagna Rain Dove avendo capito che queste immagini non appropriate e non richieste Jimmy le aveva inviate a Asia all’età di 12 anni e non 17. Ho sfidato Asia a chiarire perché non avesse agito come credo debba fare ogni adulto consapevole quando riceve immagini sessualmente esplicite da un ragazzino di dodici anni ma naturalmente questa richiesta non ha lo stesso significato se la situazione coinvolge un diciassettenne che ha ammesso di avere fantasie sul suo mentore da quando aveva dodici anni.

Sono profondamente pentita di non aver corretto il mio errore e chiedo scusa a Asia per non averlo fatto prima”.