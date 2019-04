Rosa Perrotta dopo essere stata duramente attaccata a Live Non è la d’Urso ha deciso di lasciare l’agenzia che rappresenta Pamela Prati per prendere le distanze dal ciclone mediatico in merito al suo matrimonio.

Contattata da FanPage, la futura mamma ha spiegato cosa l’ha spinta a lasciare l’agenzia:

“Io e Pamela Prati siamo state insieme sette giorni e non l’ho mai vista parlare al telefono con Mark Caltagirone. Non lo ha chiamato nemmeno quando siamo scese dall’aereo, momento delicato viste le condizioni politiche del paese”.

Fra Pamela e Mark non ci sarebbe stata nessuna chiamata neanche nei giorni successivi ed il talk da Barbara d’Urso sarebbe stato la ciliegina sulla torta, che ha fatto capire alla Perrotta che qualcosa non andava. Da qui la decisione di lasciare l’agenzia.

Non solo, sempre ai microfoni di FanPage Rosa Perrotta ha raccontato che la storia di Instagram postata da Pamela Prati qualche giorno fa e che Eliana Michelazzo, nel corso della sesta puntata di Live Non è la D’Urso aveva detto fosse stata girata in Libia, sarebbe stata filmata durante le vacanze in Egitto.

Eliana Michelazzo, infatti, da Barbara d’Urso aveva lasciato intendere che quel breve video fosse stato girato in Libia: “Se voi avete fatto caso, qualche giorno fa, lei (Pamela, ndr) ha messo una storia del deserto. Secondo voi il deserto dove si trova? In Egitto? No, in Egitto siamo andate anni fa”, invece si tratterebbe di una bugia perché quel video sarebbe stato girato proprio in Egitto.

“L’abbiamo fatta tutte quella storia, stavamo facendo un’escursione nel deserto egiziano”.

