E dopo aver riempito di insulti e frasi sessiste Chiara Ferragni, sono tornate le moralizzatrici, le finte sante e gli indinniati11!11!! Questa volta l’allegra combriccola se l’è presa con Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, colpevoli di aver pubblicato una foto in costume.

Questi sono solo alcuni dei commenti pieni di critiche ed insulti, soprattutto rivolti a Rosa (ovviamente).

“Sempre foto. Impostate da p*rno che schifo”

“Che brutta foto e volgare”

“Che vergogna fate schifo”

“Appena visto la foto mi ha dato l’impressione che stanno facendo l’amore …che schifo ..che schifo sono modi e modi per far vedere un bel corpo”

“Lei è volgare”

“Donna volgarissima”

“Non c’è più spazio per l’intimità!”

“Posa volgare”

“Siete i più volgari di U & D”

“Grassa”

“Quanto è ingrassata lei”

“Troppe foto col cul* esposto”

“Put*anoni”

Pietro ha anche risposto a due di questi commenti.

“Questa si è presentata come Maria Goretti a uomini e donne si sta facendo i calendari . Vabbè che è il fidanzato lui ma figlia mia contieniti.” “Tranquilla che il 23 la fanno santa. Baci!“

“Volgari, a breve pubblicherete anche altro di più spinto?”. “Certo, a breve, resta connessa“.