Rosa Perrotta è tornata ad attaccare Giulia De Lellis durante la sua ultima intervista rilasciata a Nuovo Tv, sempre in merito alla storia che vorrebbe la coppia Damante – De Lellis (tornata insieme!) criticare la sua scelta di annunciare la gravidanza ed il sesso del bambino nel salotto di Barbara d’Urso.

Il fatto risale a circa due settimane fa, quando Rosa ha scritto su Instagram:

“Io e Giulia De Lellis non ci siamo mai presentate, né ci hanno presentati nell’unica occasione in cui ci siamo viste. La cosa non mi ha turbato in tutta onestà e data la considerazione che lei ha di noi, avrebbe dovuto essere reciproco. O avrebbe potuto tranquillamente presentarsi lei. Mi viene da pensare che questa ragazzina senza di essere qualcuno a cui si debbano gli ossequi”.

Tornata sull’argomento, la Perrotta ha replicato:

“Giulia? È stata offensiva nei nostri confronti e io sono dovuta intervenire: non deve permettersi. Ha detto a Pietro che era un disperato perché è andato in tv a raccontare della gravidanza, facendo credere che tra noi ci fosse una crisi, cosa non vera. Ma poi lei non sa niente di noi, deve stare al suo posto. Si è intromesso Damante, che ha insultato Pietro via messaggio. Il mio fidanzato gli ha detto di darsi una ridimensionata, perché non è il caso di offendere le persone e di credersi chissà chi. Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione ma con rispetto”.