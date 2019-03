La lite che ha visto protagonisti Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis ha coinvolto anche i rispettivi coniugi e se Andrea Damante è sceso in campo mandando messaggi privati pieni d’offese omofobe a lui, Rosa Perrotta ha pubblicato una serie di Instagram Stories contro di lei.

L’ex tronista ha prima attaccato Giulia De Lellis definendola una ragazzina che ha problemi a parlare la propria lingua madre e che organizza paparazzate, poi ha svelato un retroscena inerente al loro primo (ed unico) incontro.

“Non ci siamo mai presentate, né ci hanno presentati nell’unica occasione in cui ci siamo viste. La cosa non mi ha turbato in tutta onestà e data la considerazione che lei ha di noi, avrebbe dovuto essere reciproco. O avrebbe potuto tranquillamente presentarsi lei. Mi viene da pensare che questa ragazzina senza di essere qualcuno a cui si debbano gli ossequi”.