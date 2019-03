Non c’è pace in questi giorni per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione e questa volta Andrea Damante e Giulia De Lellis non c’entrano niente.

A lanciare un’accusa ben precisa è stato un ex corteggiatore di Uomini e Donne, tale Amedeo Venza, che su Instagram ha appena pubblicato un post contro loro.

“Visto che stanno facendo la morale a tutti mo vi svelo anche una cosa: la coppia Rosa / Pietro durante le registrazioni del programma La Scelta, appena finivano di registrare spoileravano tutto ai loro amici.. Sgamati dalla redazione sono stati fatti fuori! Infatti alle altre scelte non sono stati invitati. Ecco, ve l’ho detto!”

Su cosa si basino queste parole non ci è dato saperlo (rumor? voci di corridoio? personalmente non ci credo), quel che è certo è che Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono stati ospiti di Speciale Uomini e Donne – La Scelta durante la puntata dedicata a Teresa Langella e durante la puntata dedicata a Lorenzo Riccardi, mentre mancavano alla terza ed ultima che ha mostrato le scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni.