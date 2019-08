“Il sistema dei controlli sul sistema degli affidi è del tutto carente. C’è un abisso tra ciò che prevede la legge e quanto avviene”. E’ quanto denuncia Licia Ronzulli, presidente della Commissione bicamerale Infanzia e adolescenza, in una intervista a Grazia in edicola oggi. “L’aspetto più grave – spiega – è rappresentato dall’assenza di un sistema unico, a livello nazionale, di rilevazione dei dati relativi ai minori dati in affido”. “L’inchiesta su Bibbiano – sottolinea la presidente della Commissione – dimostra che le norme che regolano gli affidi sono inefficienti e opache: decine di bambini sono stati sottratti alle famiglie senza ragione, alcuni di loro sono stati affidati a persone che ne hanno abusato o per interesse economico”. “Ho incontrato le famiglie e ho ascoltato le loro storie drammatiche – conclude -. Per loro e per i tanti bambini è necessario riformare il sistema”.

