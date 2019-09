Cristiano Ronaldo a Madrid fa sempre parlare di se, anche se non segna, e soprattutto contro l’Atletico Madrid. Tra i tifosi colchoneros e Cr7 non c’è un buon feeling visti i suoi trascorsi al Real. Ieri sera al Wanda Metropolitano l’attaccante bianconero ha fatto un gesto che non è piaciuto ai tifosi dell’Atletico che lo hanno fischiato e rivolto cori ostili, soprattutto quando, sul 2-2, lo juventino si è reso protagonista di una splendida giocata conclusa con un tiro terminato appena fuori alla sinistra di Oblak. I tifosi madrileni hanno tremato di perdere la sfida dopo aver recuperato due reti e Cr7 ha rivolto un gesto inequivocabile della mano verso le tribune “Paura, eh?”. In zona mista i giornalisti spagnoli hanno chiesto spiegazioni su quel gesto allo juventino che, secondo “Marca”, ha risposto al giornalista del “El Chiringuito”: “Imparare, dovete imparare”. Per il quotidiano madrileno è da capire se l’invito del portoghese era rivolto ai cronisti, ai tifosi dell’Atletico o a tutto l’ambiente.

Fonte