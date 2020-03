Ronaldo al Bernabeu e il Real vince il Clasico, Vinicius svela: ''CR7 nello spogliatoio nell'intervallo"

MADRID (Spagna) – Anche se indossa la maglia bianconera della Juve, c’è un po’ lo zampino di Cristiano Ronaldo nella vittoria del Real Madrid contro il Barcellona. Nella serata che avrebbe dovuto vederlo impegnato nella supersfida dell’Allianz Stadium, il fuoriclasse portoghese ha fatto un salto a Madrid per sostenere dal vivo la sua ex squadra. Il rinvio di Juve-Inter per l’emergenza coronavirus gli ha permesso di volare con un aereo privato nella capitale spagnola e presenziare al Santiago Bernabeu per seguire l’attesissimo Clasico della Liga. Una sorpresa per il pubblico madridista molto enfatizzata dai media spagnoli che hanno immortalato gli applausi di CR7 al gol di Vinícius dell’1-0 che ha dato il via al trionfo dei blancos (poi in pieno recupero ha fissato il punteggio sul 2-0 Mariano Diaz), con conseguente sorpasso in classifica ai danni dei blaugrana.

Vinicius e l’esultanza alla CR7: “Il nostro idolo”

Una esultanza che ha fatto fantasticare i giornali iberici sul sogno di rivedere CR7 in Spagna. Anche perché la prima rete, tra l’altro, è stata festeggiata dal 19enne brasiliano con un’esultanza proprio alla

Vinicius esulta dopo il gol

Ricucito lo strappo col Real, i tifosi ora sognano

Ronaldo mancava dal Bernabeu dal 28 maggio 2018, dai festeggiamenti per la conquista della Champions. E la sua presenza allo stadio domenica sera ha indotto la stampa spagnola a raccontare di come il rapporto fra l’attaccante portoghese della Juventus e Florentino Perez sia tornato buono, tanto che il presidente del Real gli avrebbe offerto un posto in tribuna nel suo palco. Invito declinato da CR7, per non essere troppo al centro dell’attenzione. Il campione, che prima dell’ingresso al Bernabeu non si è sottratto a selfie e autografi con i suoi vecchi tifosi, ha lasciato l’impianto dieci minuti prima della fine ma la sua presenza è servita anche a ricucire uno strappo che si era consumato con l’ambiente madridista quando aveva disertato le cerimonie di premiazione per Modric, Pallone d’Oro e miglior giocatore Fifa nel 2018.

L’amico giornalista: “Sicuro che gli è venuta voglia di tornare”

Al punto tale che c’è chi non esclude un clamoroso ritorno. “Quello che ha sentito dalla gente Cristiano è stato incredibile. L’affetto da un’ora prima dell’inizio della partita, quando hanno saputo che sarebbe andato, è stato da pazzi – ha raccontato a ‘El Chiringuito’ Edu Aguirre, giornalista e amico di CR7 – Per un momento il Clasico è passato in secondo piano, tutti aspettavano il ritorno di Cristiano al Bernabeu. Lui ha sentito l’affetto del madridismo, è madridista e sono sicuro che gli sia venuta voglia di tornare vedendo la sua squadra che batte il Barcellona, ma per ora è concentrato sulla Juve. E’ contento alla Juve, darebbe la vita per vincere la Champions alla Juve, nessuno lo sposta da lì, ma il futuro nessuno lo conosce. Chissà, nel calcio possono succedere tante cose ma sono sicuro che gli sia venuta voglia di tornare”.







Fonte