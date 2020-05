Ron in diretta su Facebook per aiutare l’AISLA: l’appuntamento dal vivo del cantautore di Dorno.

La musica di Ron sbarca su Facebook. Il noto cantautore sarà protagonsita di una diretta social sul profilo dell’AISLA. L’appuntamento è fissato per mercoledì 6 maggio alle ore 18.

Un’occasione unica per ascoltare dal vivo, ma in streaming, la splendida muisca di Ron, che racconterà ai propri fan anche alcuni aneddoti e alcune curiosità riguardanti la sua carriera. Ecco tutti i dettagli.

Ron in diretta Facebook per l’AISLA

Da anni Ron è un amico dell’AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, e anche stavolta ha deciso di far sentire la sua vicinanza all’asssociazione accogliendo l’invito a partecipare all’iniziativa #distrattimavicini.

Un’iniziativa che ha già visto protagonisti personaggi molto famosi come Neri Marcorè, Le Coliche e lo chef Mauro Uliassi, e che si inserisce nella più ampia campagna #distantimavicini, promossa dall’AISLA con le associazioni Famiglie SMA e UILDM.

Una campagna che è finalizzata alla raccolta di fondi per supportare i Centri Clinici NeMO di Milano, Roma, Arenzano e Messina, specializzati nella cura delle persone che soffrono per malattie neuromuscolari. Nelle prime cinque settimane dell’iniziativa sono stati raccolti più di 175mila euro e sono state donate oltre 30mila mascherine chirurgiche, fondamentali per poter superare la fase più critica dell’emergenza Covid-19.



Ron

Ron protagonista di #distrattimavicini

L’appuntamento con Ron è alle 18.00 di mercoledì 6 maggio 2020 sulla pagina Facebook ufficiale dell’AISLA. In questa puntata dell’iniziativa organizzata dall’associazione grande protagonista sarà la musica che, come afferma lo stesso Rosalino Cellammare, “riesce spesso a raggiungere la bellezza e la forza che solo il silenzio può dare“.

D’altronde, per tutta la Fase 1 la musica è stata una delle protagoniste assolute delle vite di tutti i noi, accorciando le distanze e aiutandoci a sopportare meglio l’ansia e lo stress per la clausura forzata. Di questo e di tanto altro si parlerà durante la diretta con Rosalino Cellamare. Non resta che rimanere sintonizzarsi per poter scoprire cosa il cantautore avrà in serbo per noi.