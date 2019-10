Il cineasta, che oltre ad essere stato attore è ora uno dei più importanti registi del pianeta (sono suoi ‘Apollo 13’, ‘Il codice Da Vinci’, ‘A Beautiful Mind’, solo per citarne alcuni) e un importante produttore, ha poi parlato di come vive la sua poliedricità: “Questo lavoro è eccitante e bellissimo sia se fai l’attore che il regista che il produttore – afferma -. Ogni progetto è entusiasmante”. E sul film, che sarà nelle sale il prossimo 28 ottobre, dice: “Nei Paesi in cui ‘Pavarotti’ è uscito sta andando benissimo, soprattutto al cinema, e questo mi rende orgoglioso perché noi l’abbiamo realizzato per il grande schermo. Quindi sono felicissimo di questo e di essere qui alla prima italiana”.

