Il tema è lo ‘scontro’ fra Roma nord e Roma sud, con le loro caratteristiche, i loro pregi e i loro difetti, “ma è uno scontro tra fratelli, una divergenza culturale di modi di vivere, di pensare, in cui si riconosce l’altro come diverso solo forse perché ha la sua stessa identità. E’ un concetto che ci sembrava di grande attualità, in fondo una metafora del Paese”. Alessandro D’Ambrosi e Niccolò Senni, protagonisti della serie tv nata sui social ed ora targata Fox, in onda il lunedì alle 21.15 raccontano così l’avventura della fiction su Adnkronos Live, spiegando le ragioni del successo del debutto, con 195mila spettatori e 10 milioni di contatti social nella sola prima puntata.