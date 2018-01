“Romina è sempre la madre dei miei figli, quindi ha un posto d’onore in casa”. A ‘Il Sabato Italiano’, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1, Al Bano torna a parlare del suo rapporto con Romina Power e, in collegamento da Berlino dove sarà in concerto proprio con la Power, spiega: “Finché vivi in pace vivi meglio, perché la guerra, anche se c’è qualcuno che la vince, comunque l’ha persa per il fatto di averla accettata. E soprattutto delle due parti contendenti c’è sempre un sapore amaro… Quindi, sottolineo, evviva la pace! Magari con un contorno di felicità, perché no”.

Parlando della sua ultima esperienza al Festival di Sanremo ha poi detto: “Mi hanno maltrattato ma pazienza, non ci ho pensato più di tanto. A differenza di Romina io Sanremo l’ho vissuto sin dagli anni 50, è come nel campionato di calcio, è giusto che ci sia questa competizione, questi contrasti… Ma l’importante è che siano positivi e che servano sempre a creare della buona musica, e Sanremo è stata e resterà sempre la culla della musica leggera italiana. I più grandi successi mondiali sono nati lì, a Sanremo, e continueranno a nascere lì a Sanremo, quindi teniamocelo stretto con molta attenzione”.