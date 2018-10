Romeo & Juliet

⛸️“Romeo & Juliet”, il musical su ghiaccio più suggestivo di sempre, diretto dal russo Ilya Averbukh, arriva all’Arena di Verona il 6 ottobre 2018, prima data europea!

Scopri tutti i dettagli e acquista il tuo biglietto! ⬇️

Romeo & Juliet – The Greatest Ice Show in the World

Scopri tutti i dettagli!