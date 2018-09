Romeo && Juliet – The Greatest Ice Show in the World

⛸️Uno spettacolo che riunisce attori e stelle dello sport le più avanzate tecnologie ed effetti speciali e un allestimento curato nei minimi dettagli! "Romeo && Juliet”, il musical su ghiaccio più suggestivo di sempre, arriva in Italia!

📅6 ottobre Verona, Arena

📅19 e 20 ottobre Torino, Palavela

Scopri tutti i dettagli e acquista il tuo biglietto ⬇️

Romeo & Juliet – The Greatest Ice Show in the World

Scopri tutti i dettagli!